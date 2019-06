Nel corso del mese di luglio, voi nativi del segno dei Pesci riuscirete a fare qualcosa che andrà ben oltre tutto ciò che avete già fatto finora, sia in amore che sul lavoro. Infatti fino a questo momento avete avuto delle perplessità e avete continuato a basarvi sulle abitudini, come se queste fossero il vostro unico appiglio sicuro.

Sarà importante chiamare a raccolta le energie che vi serviranno per superare le sfide del mese, in modo da potervi considerare pienamente soddisfatti.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

Ci saranno alcune crisi di breve durata per le coppie nel mese di luglio, ma se quelle insieme da più tempo riusciranno a superarle, invece quelle formatesi da poco potrebbero avere delle difficoltà. Tutto ciò potrebbe comportare da parte vostra un isolamento e una scarsa volontà di chiarimento. Soltanto verso la fine del mese le incomprensioni si appianeranno per lasciare spazio ad un riavvicinamento e ad una complicità rinnovata.

Voi single avrete più possibilità nella seconda metà di luglio, non solo perché dovrete innanzitutto risolvere dei problemi personali, ma anche perché cercherete di tenervi lontani da nuovi grattacapi che potrebbero farvi scivolare nuovamente nella tristezza. Qualcuno che esprima concretezza come una persona del segno del Toro sarà l'ideale per voi, anche soltanto per bilanciare il vostro carattere con uno meno fantasioso.

Lavoro e studio

Il lavoro vi procurerà qualche delusione ma anche qualche successo, e fin qui niente di nuovo.

Pubblicità

Il problema è che risulterete piuttosto insofferenti. Dunque sentirete la necessità di lavorare di meno oppure di cambiare completamente mestiere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, e qualora non doveste riuscirvi, potrete sempre contare su un numero considerevole di giorni festivi.

Se siete ancora alla ricerca di un impiego, dovrete attendere un po' prima di decidere di dare una svolta alla vostra vita lavorativa, perché al momento potreste essere un po' troppo impulsivi in un campo in cui invece non bisogna esserlo affatto.

Voi studenti non sarete molto contenti di trascorrere diverse ore sui libri, e purtroppo la scarsa concentrazione non vi aiuterà affatto. Però con un pizzico di buona volontà sarete comunque in grado di superare un esame, nonostante qualche errore di troppo.

Fortuna e salute

Favoriti i viaggi, specialmente quelli lunghi e in posti lontani. La voglia di esplorare sarà l'unica cosa che avrete in mente, e la fortuna vi fornirà anche gli strumenti necessari per godervela al massimo.

Pubblicità

Per quanto riguarda la salute, potreste avere dei piccoli mal di testa serali, quindi oltre all'avventura ci dovrà essere anche una buona dose di "prevenzione": portate sempre con voi qualcosa che vi faccia sentire immediatamente meglio.