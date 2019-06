L'Oroscopo della settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno vede Luna opposta per Acquario, mentre per i Pesci novità sul lavoro. Se la Vergine potrà finalmente rilassarsi, il Sagittario sarà sollevato dagli ultimi problemi che ha dovuto affrontare.

Da Ariete a Vergine

Ariete: da mercoledì Venere tornerà ad essere dalla vostra parte. Chi ha vissuto una situazione sentimentale altalenante, comincerà ad avere maggiori sicurezze. Sul lavoro potrebbe esserci invece qualche ostacolo in più.

Toro: nuove occasioni inaspettate stanno per arrivare per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Sul lavoro non dovrete avere paura di cambiare e quindi tirarvi indietro. In amore qualcuno potrebbe vivere dei momenti di profonda crisi.

Gemelli: questa settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno vedrà Venere dalla vostra parte. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno molto importanti per voi sotto il profilo professionale. Nel weekend potreste ricevere alcune sorprese.

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno: Vergine rilassata, Sagittario sollevato

Cancro: in queste ultime settimane avete vissuto un periodo di completa serenità con il partner che è destinato a durare. Mercurio farà ingresso nel vostro segno e vi porterà molta carica ed energia per affrontare ogni situazione.

Leone: Venere sarà nel vostro segno nella settimana dal 17 al 23 giugno e di sicuro le emozioni non mancheranno. Chi è single potrà fare degli incontri importanti, ma chi ha già una relazione potrà rafforzare ancora di più il proprio rapporto.

Qualche contrasto invece sul lavoro.

Vergine: finalmente tornerà il sereno per voi. Avete passato delle settimane davvero stressanti e pieni d'ostacoli lavorativi. Adesso le cose diventeranno molto più semplici e avrete la strada spianata per nuovi progetti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la vostra vita sentimentale sembra essere molto complicata. Chi sta insieme da lungo tempo sembra non capire più il partner. In ambito professionale dovrete cercare di riprogrammare alcune cose che non stanno andando per il verso giusto.

Scorpione: la vostra vita di coppia sembra essere molto altalenante in questa settimana dal 17 al 23 giugno. Dovrete cercare di non farvi prendere dall'ansia e cercare di non alimentare le discussioni. Non attaccatevi ad ogni piccolo dettaglio, ma cercate di essere maggiormente comprensivi.

Sagittario: finalmente potrete ottenere i risultati per cui avete tanto lavorato negli ultimi mesi. Nell'ultimo periodo avete dovuto affrontare diversi grattacapi, che avete superato con grande calma.

Non dimenticate d dare attenzioni al partner, che potrebbe risentire del vostro distacco.

Capricorno: con il partner non avete vissuto un bel periodo, ma finalmente le acque sembrano essersi placate. Chi è single potrebbe fare nuovi incontri interessanti. Cercate di riguardare la salute e di concedervi anche un periodo di relax.

Acquario: Venere in opposizione nella settimana che va dal 17 al 23 giugno rischia di complicare la vostra situazione lavorativa.

Qualcuno potrebbe decidere di chiudere alcune relazioni che non soddisfano più da tempo.

Pesci: a livello lavorativo non siete molto soddisfatti nell'ultimo periodo. Mercurio vi agevolerà e vi porterà delle novità molto interessanti. Mercoledì e giovedì le giornate migliori per portare avanti nuovi progetti.