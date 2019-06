Il sesto mese dell'anno ha ormai avuto inizio. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni dello Zodiaco per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 30 giugno 2019? Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrali da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo è importante che abbiate molta pazienza, è possibile infatti che qualcuno vi faccia saltare i nervi. In campo lavorativo potreste decidere di revisionare i progetti partiti da qualche tempo.

Nella parte centrale del periodo, è possibile che nascano dei problemi a livello professionale.

Toro: con Venere nel vostro segno vivrete delle belle emozioni in campo sentimentale. Nel mese di giugno anche Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte e sarà possibile portare avanti un bel recupero. Bel momento e buona ripresa per quel che riguarda il campo professionale

Gemelli: con il sole di passaggio nel segno, vivrete delle buone giornate. Quello di giugno sarà il vostro mese: in questo periodo vi sentirete particolarmente carichi e avrete voglia di riemergere.

Oroscopo del mese di giugno 2019

In campo professionale potrebbero continuare delle questioni che da tempo vi creano disagio.

Cancro: con Marte e Mercurio dalla vostra parte vi sentirete particolarmente forti, nonostante l'opposizione di saturno. In campo lavorativo potreste dunque vivere dei momenti positivi, ma anche qualche giornata sottotono. Il mese sarà comunque interessante per quel che riguarda il lato sentimentale.

Leone: l'inizio del periodo non sarà del tutto semplice da gestire, ma a partire dalla seconda settimana riuscirete a fare dei bei progetti In campo sentimentale e lavorativo.

È un buon momento per iniziare nuovi progetti, che potranno fruttarvi successo nei prossimi mesi. Se in amore avete dei dubbi, riuscirete a comprendere cosa fare con il concludersi del periodo.

Vergine: sono in arrivo delle belle conferme che riguardano il settore professionale. Giugno sarà un buon mese sia a livello familiare che sentimentale, riuscirete a sistemare questioni in sospeso. È possibile che nascano comunque delle tensioni da dover gestire nella parte conclusiva del periodo.

Oroscopo del mese per tutti i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: stelle interessanti per i nati bilancia. L'intero mese di giugno sarà per voi favorevole, non mancheranno sfide in campo professionale. L'amore va recuperato, concentratevi al meglio per ottenere soddisfazioni.

Scorpione: con Mercurio favorevole a partire dalla seconda settimana del mese, potrete fare degli importanti passi avanti in campo professionale. La prima parte del periodo sarà confusa, non riuscite a comprendere bene ciò che dovreste fare in campo amoroso.

Sagittario: i progetti lavorativi iniziati precedentemente ora potrebbero avere gli esiti positivi. In amore potreste vivere dei momenti sottotono, cercate di prendervi una pausa per comprendere ciò che è necessario fare. Con Giove dalla vostra parte, riuscirete comunque a vivere delle belle emozioni e non mancheranno occasioni.

Capricorno: opportunità in vista in questo primo mese della stagione estiva. Avete voglia di iniziare dei progetti, ma anche di rispolverare delle situazioni lasciate in sospeso in passato.

Cercate di gestire nel migliore dei modi il lato finanziario, potreste riscontrare dei problemi.

Acquario: vi sentirete più forti a partire dalla seconda settimana del mese, quando Marte inizierà un bel transito nel segno. In questo periodo sentite la necessità di vivere dei cambiamenti, ma anche di ottenere delle rivincite. Cercate come sempre di gestire al meglio il lato finanziario, per il resto potrete ottenere dei buoni risultati.

Pesci: in questo periodo è possibile che nascano dei problemi in campo amoroso, le coppie che non riescono a superare delle difficoltà potrebbero prendere delle decisioni definitive. Anche a livello familiare dovrete affrontare delle tensioni a causa di alcune vostre indecisioni. Siate prudenti in situazioni che riguardano il passato.