Nel fine settimana del 6 e 7 luglio, il progressivo allontanamento di Nettuno dalla costellazione dei Pesci renderà il segno più volenteroso e pronto alle sfide, e la stessa cosa varrà anche per il Capricorno, favorito al contempo da Saturno. Venere in Cancro porterà delle belle novità sotto molti aspetti. Sagittario leggermente in risalita sul fronte economico, ma non su quello lavorativo. La Bilancia avrà bisogno di un po' più di coraggio.

L'oroscopo del 6-7 luglio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: eccentrici e sensuali, farete conquiste con il solo potere della vostra presenza.

Tuttavia potrebbe esserci qualche scenata di gelosia da parte del partner, seppure immotivata. Avvantaggiati i single, anche nelle amicizie.

Toro: serenità. Stando con il partner nel corso del fine settimana non correrete il rischio di arrabbiarvi oppure di stancarvi più del dovuto. Anche se il lavoro potrebbe presentarvi qualche ostacolo nel sabato mattina, fin da subito qualcuno riuscirà a togliervi dai pasticci.

Gemelli: qualche guadagno nel sabato, più relax la domenica.

Oroscopo fine settimana 6-7 luglio: guadagni per Gemelli, Ariete sensuale.

Potreste decidere di fare qualche gita fuori porta che coinvolga gran parte della vostra famiglia. Cercate, però, di non affaticarvi troppo la domenica.

Cancro: lavoro in miglioramento. Incarichi meno gravosi nelle due mattinate del 6-7 luglio vi faranno tirare un sospiro di sollievo, e il partner vi regalerà delle serate indimenticabili, anche fuori casa. Godetevi ogni singolo momento.

Leone: finalmente arriverà qualche chiarimento sul vostro rapporto di coppia nella giornata di domenica, mentre il sabato la vostra attenzione si concentrerà di più sul lavoro.

Meglio la salute, ma cercate di fare un viaggio che vi rilassi e non vi stressi.

Vergine: un amico vi farà distrarre da giornate lavorative pesanti e spesso senza alcuno sbocco. Attenzione che non sia un ex, altrimenti ci potrebbero essere delle complicazioni nella vita di coppia. Nelle serate preferirete restare soli con voi stessi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: energici. In entrambe le serate del primo weekend di luglio sarete degli ottimi intrattenitori per gli amici, mentre in famiglia potrebbe sorgere qualche diverbio da cui vorreste scappare piuttosto che affrontarlo.

Lavoro in rialzo, forse qualche guadagno extra o promozione.

Scorpione: irritati. Il nervosismo vi impedirà di godervi al meglio il fine settimana, anche se qualcuno potrebbe pensare di invitarvi proprio per farvi distrarre dallo stress degli ultimi tempi. Ripresa nel pomeriggio della domenica.

Sagittario: divisi in due. Da un lato il lavoro assimilerà tutte le vostre energie, dall'altra parte un cocente nervosismo vi renderà difficile anche la cosa più semplice.

Meglio procrastinare per un po', e poi magari riprendere quando sarete più carichi. Mattinate faticose per l'attività lavorativa.

Capricorno: agguerriti. State avanzando verso una fase critica del lavoro, e nel weekend d'inizio luglio ci saranno alcune nuove sfide che non lasceranno alcuno spazio personale all'interessato. D'altro canto, però, aumenterà l'intesa con i colleghi.

Acquario: disinvolti. Sabato 6 luglio sicuramente avrete a che fare con una certa impetuosità "piccante" verso il partner, mentre la domenica il lavoro potrebbe esservi leggermente avverso con qualche problema di troppo.

Pesci: vi darete da fare per un progetto a cui stavate pensando da molto tempo, quindi fin dalla mattinata d'inizio weekend non perderete ulteriore tempo prezioso. Qualche salto in avanti sarà favorito da un pizzico d'impegno in più.