La terza settimana del mese è appena iniziata, come sarà la giornata di domani secondo il presagio degli astri? Sarà un momento di grande forza e vivacità per il Capricorno e il Leone, in perfetta forma fisica, recupero in amore per l'Acquario, mentre continuano le difficoltà per la Vergine. Ecco di seguito l'Oroscopo di martedì 18 giugno 2019 per tutti i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di martedì 18 giugno 2019, segno per segno

Ariete: per quanto riguarda l’ambito lavorativo il segno sta vivendo un periodo molto intenso, tutto quello che farete in questo mese servirà da preparazione per la prima settimana di luglio, quando potranno arrivare belle soddisfazioni.

Per i sentimenti invece non è un momento stabile, sono giorni di alti e bassi in cui spesso manca la calma necessaria per affrontare alcune situazioni.

Toro: il mese di giugno 2019 si è rivelato molto vantaggioso per il segno per quanto riguarda l’ambito lavorativo, in queste giornate le soddisfazioni non mancheranno, tuttavia gli astri consigliano di essere prudenti. Un’eccessiva competitività potrebbe mettere a rischio il lavoro svolto fino ad oggi.

Attenzione in amore, se una storia sembra arrivata al capolinea, è inutile cercare di mandarla avanti per forza.

Gemelli: la giornata di martedì 18 giugno si rivelerà sottotono per il segno, almeno per quanto riguarda il fisico. Qualcuno risentirà di un calo di energie e potrebbe accusare lievi fastidi fisici. I gemelli desiderano l’amore, il conforto di avere accanto una persona da amare e che li ama, che li aiuti ad alleggerire il peso delle giornate no e che condivida la gioia delle giornate di festa.

Questa settimana si rivelerà vantaggiosa per gli incontri, ma anche per le coppie.

Cancro: in questa giornata il più grande ostacolo potreste essere voi stessi, vi sentirete di malumore, il nervosismo sarà predominante ed un eccessivo desiderio di primeggiare, potrebbe mettervi in conflitto con molte persone. Siate cauti tanto in amore, quanto in ambito lavorativo, i litigi sono dietro l’angolo.

Leone: la nuova settimana è iniziata con forza ed energia per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo è in atto un cambiamento.

Quella di domani, martedì 18 giugno, sarà la giornata ideale per avanzare una proposta, ma anche per ricevere la telefonata da tempo attesa. In amore potreste essere un po’ distratti, cercate di non far sentire trascurato il partner.

Vergine: giornata difficile per l'amore, è un momento non privo di dubbi ed incertezze. Qualcuno potrebbe non essere più sicuro dei propri sentimenti, altri sospettano un tradimento o sono sul punto di commetterlo. L’opposizione di Venere rende difficile il dialogo con il partner e abbassa le possibilità dei single di fare incontri importanti per il futuro.

Bilancia: giornata impegnativa per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle problematiche da risolvere. Sarete abbastanza di malumore, ma l’amore potrà ridarvi la sicurezza e il sorriso persi. A fine giornata cercate di staccare la spina, liberate la mente dalle preoccupazioni, dedicatevi del tempo e dedicatene alle persone amate. La seconda metà della settimana si rivelerà più positiva.

Scorpione: sono giornate ricche di stress e nervosismo per il segno, potreste aver accumulato molto lavoro da sbrigare, qualcuno potrebbe avere iniziato nuovi progetti o collaborazioni.

Vi sentite soddisfatti e vicini al raggiungimento dei vostri obiettivi, tuttavia la tensione accumulata vi farà risentire di un calo di energie durante la giornata di martedì. Week end positivo per l’amore e i nuovi incontri.

Sagittario: in questi giorni vedete tutto piatto, il mondo intorno a voi vi appare asettico e privo di colore. Vivrete un forte senso di disagio che vi spingerà a guardare altrove per trovare la vostra felicità. Momento fortunato per fare nuovi incontri, sottotono le questioni lavorative.

Capricorno: quella di martedì 18 giugno sarà una giornata di grande forza per il segno, avrete una bella energia e la voglia di fare prevarrà. Sarà il momento ideale per cercare di attuare quel cambiamento che da tempo sognate. In ambito lavorativo gli astri vi daranno una marcia in più, potrete ottenere bei risultati.

Acquario: sarà una giornata positiva per il segno per quanto riguarda i sentimenti, all’interno dei rapporti di coppia sembra tornata la serenità e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Resta comunque un momento non privo di tensioni e stress che potrebbero ripercuotersi sulla vostra salute fisica, meglio evitare le situazioni pesanti.

Pesci: la prima metà del mese di giugno è stata abbastanza sottotono per il segno, forte era il senso di insoddisfazione che accompagnava i Pesci, impedendogli di concentrarsi sul raggiungimento della serenità. In queste giornate cambierete prospettiva, capendo che il primo passo verso il cambiamento viene da voi stessi, potrete mettere in atto una vera e propria rivoluzione, tanto in amore quanto in ambito lavorativo.