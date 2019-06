I transiti planetari trasmettono a ciascun segno zodiacale una potente carica interiore. Le previsioni astrali di martedì, dedicate alle relazioni amorose, individuano un percorso utile per raggiungere la felicità tanto ambita. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: reimpostate un tono differente alla vostra relazione amorosa, rivoluzionando la solita routine e puntando su un maggiore dialogo con il partner.

Pubblicità

Pubblicità

I transiti planetari rendono il vostro approccio comunicativo più chiaro e in sintonia con la persona amata.

Toro: critici in coppia, sentirete tutto il peso di un transito lunare e saturniano, che seppure in trigono, quindi in posizione favorevole, vi costringe a fare i conti con un'introspezione interiore che blocca le emozioni, provocando incertezza nel rapporto amoroso.

Gemelli: Venere e Sole saranno per voi l'input e daranno il via ad un approfondimento che risulta necessario per capire cosa succede in coppia.

Siete a un passo dalla felicità ma dovete capire cosa c'è che vi frena.

Cancro: una Luna in opposizione cerca di dominare i vostri sentimenti, cercando di far primeggiare la ragione sulle emozioni. Ma per fortuna Marte vi garantisce uno slancio giusto per superare questa sfida, seppur in modo timido e alquanto instabile.

Leone: non permettete che alcune questioni economiche minaccino il benessere di coppia. Cercate almeno di parlarne, a caccia di chiarimenti benefici per la tranquillità del rapporto che coinvolge poi anche la sfera familiare.

Pubblicità

Vergine: farete una distinzione tra voi e il vostro rapporto di coppia, attingendo a un rigore che tocca la vostra interiorità, a caccia di emozioni e sensazioni che rispondono alla limitazione di Saturno. Non importa se apparirete distaccati, siete alla ricerca di qualcosa di più, quindi indagate pure, verranno fuori belle sorprese.

Previsioni astrali di martedì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la posizione favorevole di una Venere fortunata vi beneficia e vi spinge verso la concretizzazione di sentimenti più elevati in coppia.

Una Luna in quadratura però scombussola un po' le vostre emozioni, sprigionando delle apprensioni irragionevoli e un'eccessiva ansia.

Scorpione: adesso che state concretizzando la vostra felicità di coppia, alcune persone che hanno cercato di mettervi i bastoni tra le ruote dovranno farsi da parte, basta condizionamenti.

Sagittario: la combinazione planetaria di Giove con una Luna molto vicina vi rende molto protettivi nei confronti del partner.

Pubblicità

Il desiderio di proteggere il benessere della coppia è forte e farete di tutto per raggiungere la felicità tanto desiderata.

Capricorno: il vostro modo di amare in coppia, con la Luna nel segno, diventa alquanto distaccato nei confronti dei sentimenti. Il lavoro e i vostri progetti professionali passano in primo piano, ma attenzione a non trascurare gli affetti, occorre un impegno costante.

Acquario: un'evoluzione interiore tocca la vostra emotività e fa salire a galla delle sensazioni grezze, che non vi appartengono, ma che è doveroso smaltire per approfondire sentimenti più costruttivi e vivere la relazione di coppia in maniera più stabile.

Pubblicità

Pesci: sentirete forte il bisogno di aiutare il vostro partner, poiché resi molto comprensivi da una Luna sensibile in sestile. Plutone vi regala una forza interiore utile per progredire nel rapporto amoroso.