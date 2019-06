Non manca ormai molto alla fine del mese di giugno, quella di domani mercoledì 26 si rivelerà una giornata positiva per il Toro, per il quale continua un momento di estrema positività, riguardante soprattutto la sfera professionale e per l'Ariete, che si prepara a vivere un momento di recupero. Giornata sottotono invece per la Bilancia.

Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute della giornata di mercoledì 26 giugno 2019 per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo del 26 giugno 2019, segno per segno

Ariete: sarà una giornata di recupero per il segno, che dopo due giornate difficili, caratterizzate dagli influssi negativi della Luna in Pesci, riacquista energia e positività. Questa giornata sarà vantaggiosa per i rapporti interpersonali, per le relazioni ma anche per coloro i quali sono alla ricerca di nuovi incontri.

Toro: continua un momento di estrema positività per il segno, momento iniziato già durante la seconda metà del mese di giugno.

Sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale state vivendo un periodo di cambiamento, sfruttate al massimo questo quadro astrale positivo. Attenzione durante il week end, potreste risentire di un calo di energie.

Gemelli: quella di mercoledì 26 giugno sarà una giornata positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale, ci sarà serenità e complicità nel rapporto di coppia, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.

Giornata sottotono invece per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dei contrasti potrebbero nascere con i colleghi.

Cancro: sarà una giornata impegnativa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, sarete molto indaffarati e non mancheranno momenti di tensione e nervosismo. In amore bisognerà prestare attenzione, qualcuno, soprattutto chi non è sicuro dei propri sentimenti o non si sente appagato dal rapporto con il partner, potrebbe essere tentato dal compiere una trasgressione, come un tradimento.

Leone: giornata positiva per i sentimenti, anche i nuovi incontri sono favoriti. Al contrario potrebbe essere un momento sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici.

Vergine: nonostante le incertezze e i dubbi che affollano la sfera sentimentale, quella di mercoledì 26 giugno sarà una giornata di recupero per il segno. Soprattutto in ambito lavorativo avrete una marcia in più e potreste concludere degli affari vantaggiosi.

Bilancia: sarà una giornata decisamente “No” per il segno, vi sentirete di cattivo umore e gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice. Litigi e discussioni potrebbero nascere in ambito sentimentale e professionale. Recupero a partire dalla giornata di giovedì, il mese di luglio si rivelerà inoltre più positivo del precedente e potrete riscattarvi.

Scorpione: è un momento positivo per l’amore e i nuovi incontri, al contrario quella di domani sarà una giornata sottotono per quanto gli affari e le questioni professionali.

Qualcuno è alla ricerca di nuove emozioni, maggior responsabilità e nuovi progetti, ma la paura di sbagliare potrebbe costituire un grande ostacolo.

Sagittario: sarà un mercoledì di forza per quanto riguarda la gestione delle questioni pratiche, si riprende in ambito lavorativo e qualcuno potrebbe avere delle belle intuizioni. Momento sottotono invece per quanto riguarda i sentimenti, dei contrasti potrebbero nascere all’interno del rapporto di coppia.

Capricorno: è un periodo di cambiamenti, il Capricorno ha bisogno di rivedere alcuni aspetti della propria vita, ma soprattutto di rivalutare alcuni rapporti che da tempo sembrano non portare a niente. Mettendo un punto ad alcune amicizie o collaborazioni, rivelatesi controproducenti, potrete ritrovare la serenità e l’ottimismo.

Acquario: è un momento di ripresa per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma durante la giornata di domani, mercoledì 26 giugno, un imprevisto in ambito lavorativo potrebbe cogliervi di sorpresa e farvi perdere le staffe. Per risolvere le problematiche sarà necessario usare tutta la calma di cui disponete ed evitare ulteriori nervosismi.

Pesci: è un momento di revisione, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. All’interno del rapporto di coppia potrebbe essere necessario risolvere alcune problematiche e cercare di ricucire il legame con il partner. Mentre coloro i quali hanno appena chiuso una relazione importante o stanno affrontando una separazione faranno fatica a ritrovare la serenità e la voglia di innamorarsi, almeno fino alla fine di questo mese. Bene gli affari, giornata vantaggiosa per le vendite.