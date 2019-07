Le previsioni astrali di questa giornata si preannunciano ricche di cambiamenti, sorprese e novità per i nati sotto i segni di fuoco ed, in particolar modo, per i segni zodiacali di Ariete e Leone. Bilancia e Capricorno, stressati dalla tensioni degli scorsi giorni, avranno bisogno di molto relax. Le stelle favoriscono in amore Cancro e Toro che faranno nuovi piacevoli incontri e conoscenze. Giornata da dimenticare per i Gemelli.

La giornata per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): per voi l'ottavo mese di questo 2019 non poteva iniziare meglio. La giornata vi regalerà grandi emozioni che ricorderete per tutta la vostra vita.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): questo sarà il giorno della vostra rivincita: le stelle sono dalla vostra parte; ora sarà tutto riposto nelle vostre mani.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): dovrete affrontare qualche opposizione non solo nel mondo lavorativo, ma anche in amore. Alta tensione in famiglia: da domani le cose cambieranno.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): avrete una giornata estremamente impegnativa. La vostra pazienza e self-control saranno messi davvero a dura prova.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): rimandate ai prossimi giorni decisioni importanti da prendere. La luna oggi non è dalla vostra parte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): le questioni personali prenderanno il sopravvento su tutto, persino in amore: ci vuole sempre tantissima pazienza nei sentimenti.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): vi sentirete leggermente scarichi emotivamente e privi di energie e spirito di iniziativa. Agosto non sarà il vostro mese più fortunato, ma state tranquilli e sereni: non tutti i mali vengono per nuocere.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): se dovete fare un passo avanti nel lavoro oppure richieste al vostro superiore, questo è il momento giusto per agire.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): vivrete un pomeriggio davvero molto interessante con numerose occasioni in arrivo per voi: non lasciatevi sfuggire le opportunità che queste ventiquattr'ore da urlo vi offriranno.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la timidezza vi farà brutti scherzi. Meglio sembrare sfacciati e audaci, anziché apparire come non siete e rischiare di fare brutte figure.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In amore le cose non andranno molto bene. Qualcosa non funzionerà con il vostro partner e questo potrebbe mettervi di cattivo umore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): la giornata odierna metterà in luce in particolar modo la vita di relazione: nuovi rapporti sentimentali sono alle porte.