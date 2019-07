L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì mette a confronto l'emotività di una Luna posizionata in Leone con il dinamismo aggressivo di Marte, ospite dello stesso cielo astrologico. Due pianeti che si assecondano tra loro, compensandosi e interagendo per elargire una nuova vitalità in amore, che diventa più sensibile e sottile. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: una nuova determinazione è conferita dall'aspetto lunare in congiunzione con Marte che rende la relazione a due da un lato più sensibile ed empatica, dall'altro tende a sprigionare nuovi impulsi combattivi e molto energici.

Toro: il desiderio di stare al centro dell'attenzione passa in primo piano e offusca il proprio mondo interiore. Forse spinti da un desiderio di maggior riconoscimento, sarete affascinanti anche se un po' dispotici e capricciosi con il partner.

Gemelli: Marte dal Leone propone l'autoaffermazione in coppia e l'apertura verso nuove avventure. Nel frattempo, Luna in quinta casa astrologica asseconda l'astro marziano ma approfondisce un lato più emotivo e sensibile.

Cancro: se in passato forse non siete stati molto comunicativi con il partner, adesso è il momento di approfondire le sensazioni a due. Mercurio nel segno, in congiunzione con i nodi lunari, modifica il modo di interagire al meglio.

Leone: con la Luna nel segno dominerete in coppia, affermando il vostro spirito autoritario anche in famiglia. Sarete affettuosi con il partner, generosi e magnanimi.

Marte rende le sensazioni molto passionali e Venere plasma i sentimenti in modo speciale.

Vergine: in coppia valuterete un'idea che potrebbe essere quella giusta per evolvere e avviare un cambiamento benefico per entrambi. Mercurio suggerisce un distacco dal passato che avviene in maniera graduale e senza traumi, garantendo una trasformazione costruttiva per l'amore.

Le previsioni astrali di giovedì

Bilancia: l'influenza lunare si fa sentire e rende le sensazioni amorose molto fantasiose e al tempo stesso ben organizzate, grazie a un atteggiamento fiero, protettivo e istintivo.

Un'apertura mentale sarà utile per approfondire l'amore di coppia, ma dovrete stare attenti a non farvi prendere troppo dalla vanità.

Scorpione: intuizione e razionalità sono in piena sintonia e potrete investire queste sensazioni positive nella relazione, rendendo l'amore più fervido e creativo. Nettuno e Mercurio sono in trigono favorevole, quindi approfittate di questa sinergia per comunicare maggiormente con il partner.

Sagittario: la vostra generosità e l'ottimismo è illuminante per la coppia. Siete molto sicuri di voi e questo atteggiamento determinato spinge anche il partner a raggiungere gli obiettivi prefissati, con tenacia. Attenzione però a non seguire un influsso lunare che vi spinge a comandare in coppia.

Capricorno: attenzione a non imporre in maniera eccessiva le vostre opinioni poiché questo atteggiamento potrebbe creare rotture comunicative pesanti.

Acquario: troppo orgogliosi in coppia, seguirete un istinto ambizioso che manifesta il desiderio di manie di grandezza inutili per la stabilità della relazione. Amerete avere in casa cose lussuose, quando invece dovreste apprezzare ciò che già possedete.

Pesci: l'influsso mercuriano si fa sentire dal cielo astrologico del Cancro e rende l'amore più razionale e profondo. Una nuova intuizione lambisce la coppia come in un abbraccio e potrete capire al volo l'amato/a senza chiedere inutili spiegazioni.