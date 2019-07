L'Oroscopo del giorno 2 agosto 2019 porta in primo piano le previsioni zodiacali, la classifica stelline quotidiana e l'Astrologia relativa alla giornata di venerdì. A tenere banco è l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di sapere come saranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se per tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo volentieri un piccolo assaggio relativo alla situazione generale.

Diciamo subito che a risultare in ottima forma questo venerdì saranno principalmente due segni: Bilancia e Acquario, tutti in giornata super-fortunata. Quasi tutto il periodo messo in conto alla coppia appena enunciata avrà come contorno le cinque stelline della buona sorte, pertanto risulterà decisivo nelle questioni a carattere sentimentale/affettivo. Invece in merito ai segni in difficoltà, le previsioni di venerdì 2 agosto anticipano un periodo poco convincente per coloro nativi dei Pesci, segno giudicato in giornata pessima, in questo caso segnata con la spunta relativa ai periodi da 'ko'. Scopriamo maggiori dettagli.

Classifica stelline 2 agosto 2019

La giornata di venerdì, e con essa la fine della settimana lavorativa, sta per arrivare: curiosi di scoprire come saranno le stelle riguardanti il vostro simbolo zodiacale di nascita? A dare soddisfazione in merito togliendo dubbi e, perché no, anche eventuali preoccupazioni, è pronta la nostra attesissima classifica stelline quotidiana, in questo contesto incentrata sulla giornata di venerdì 2 agosto 2019.

In anteprima abbiamo già svelato i segni più fortunati del giorno, oltre a quelli con presunte difficoltà di prossimo arrivo. Vediamo adesso di mettere bene in evidenza tutti gli altri segni rimanenti andando direttamente alla scaletta quotidiana. Il resoconto astrale concentrato nella scaletta posta a seguire:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Pesci.

Oroscopo 2 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà benissimo, questo vostro venerdì di fine settimana: cosa desiderare di più dalla vita?

In amore, i giorni non sono uguali gli uni agli altri, ecco che sarà proprio in questa giornata che le stelle saranno sorprendenti per la maggior parte di voi Bilancia. Sarete infatti grintosi e decisi ricevendo perciò tanto affetto dalle persone che amate di più soprattutto in ambito della famiglia ma anche nelle amicizie. Ciò allieterà l'umore consentendovi quindi di mettere nero su bianco i vostri prossimi progetti di vita, specie quelli a stampo sentimentale.

Single, a molti di voi spesso le cose belle arrivano all'improvviso, e questo vi fa sentire davvero al settimo cielo. Tra oggi o massimo domani vi verrà sicuramente offerta la possibilità di approfondire un legame a cui siete molto interessati. In taluni casi, potreste iniziare a vedere uno spiraglio di luce per quelle questioni che nell'ultimo periodo vi hanno preoccupato in modo particolare. Visto l'ottimo momento, le previsioni del giorno invitano a rilassarvi e non pensare a nulla di negativo.

Nel lavoro, questa giornata rappresenterà per voi un momento di vitalità ed energia. Coglietela al volo e cimentatevi in ciò che più vi viene meglio da portare a buon fine o nelle cose in cui siete particolarmente ferrati. Sfruttate questo dinamismo per progettare collaborazioni future o anche solo iniziare a mettere 'le mani in pasta'.

Scorpione - Una giornata decisamente non male, alla lunga anche abbastanza positiva con piccoli frangenti quasi perfetti per fare o disfare. L'amore, sarà al centro del vostro pensiero quotidiano, venato magari anche di un leggero romanticismo ed un opportuno idealismo che non guasta mai. Diciamo che per tanti sarà il momento di costruire legami più consistenti legando finalmente eventuali sogni alla concreta realtà. Concentratevi quindi sui dettagli e vedrete che il rapporto con chi amate finalmente decollerà come sempre sperato. Single, potrete sicuramente voltare pagina e cambiare ciò che funziona meno nella vostra vita. Potrà essere un vostro atteggiamento, un vostro modo di organizzarvi, quanto piuttosto delle effimere relazioni con persone 'invisibili'. Fermatevi a riflettere su ciò che vi consente di vivere bene la vita affettiva: iniziate a pensare cosa e come cambiare analizzando a fondo il vostro stile di vita. Nel lavoro intanto Urano in Toro, speculare positivo al 50%, vi guiderà nella direzione giusta e avrete ispirazioni per portare a termine le questioni attuali. Nonostante tendiate a pensare troppo, riuscirete a mantenere una visione equilibrata della situazione.

Sagittario - Il prossimo venerdì non sarà troppo agevole per la maggior parte di voi Sagittario. L'arrivo della Luna nel settore della Vergine potrebbe destabilizzare alcuni rapporti di forza in ambito sentimentale, già di per sé abbastanza fragili per via di un pessimo Nettuno in quadratura al vostro Giove, pianeta presente nel settore. In amore perciò, soprattutto quando ci sono 'ombre' nel rapporto, il dialogo potrebbe essere l’unica arma efficace in grado di portare a soluzione eventuali dissapori, magari aiutando a fare chiarezza dove e quando necessario. Solo così potrete migliorare il rapporto di coppia e ristabilire quell’intesa tanto desiderata ma quasi mai raggiunta a pieno. Single, in alcuni frangenti della giornata potreste sentirvi giù di morale, forse incompresi. In tanti avrete difficoltà a dialogare come vorreste con chi vi sta vicino, forse risultando diversi da ciò che realmente siete. Concedetevi pertanto una sana pausa di relax, vedrete che tutto andrà meglio o almeno non risulterà troppo pesante da superare. Nel lavoro infine, se qualcosa non procederà per il verso giusto non dovete prendervela con nessuno, ok? In realtà, non saranno delle manchevolezze ma, sicuramente, un eccessivo carico di cose da fare.

Astrologia 2 di agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà un pochino in salita il quinto giorno dell'attuale settimana per voi Capricorno, per poi risalire mano a mano anche se di poco. Le predizioni di venerdì in amore preannunciano una splendida giornata. A regalare attimi di fantasia portando le sensazioni percepite e l'immaginazione ai massimi livelli sarà senz'altro la Luna in Vergine, vostra alleata nell'inventare un rapporto di coppia più luminoso e coinvolgente del solito. Potrete così sedare i recenti conflitti con il partner e finalmente ricominciare a divertirvi insieme. Single, la bella novità di oggi è che a rendere tutto più facile e alla vostra portata sarà l'appoggio di Venere, Sole e Luna speculari positivi al 85%. In molti sarete attraenti e disinvolti come non mai, questo stato pertanto vi porterà a vivere in armonia con voi stessi e con gli altri. Approfittate per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi interessanti per il vostro futuro amoroso. Nel lavoro, riprenderete un progetto che avevate accantonato e che ora si adatterà, sicuramente, perfettamente alla vostra vita. Sarà il momento di mettere in pratica il nuovo inizio che avevate pianificato da tanto tempo e raccogliere i frutti maturi.

Acquario - Si anticipa che evolverà in modo splendido questa parte della settimana, con un venerdì pronto ad offrire più di qualche ottima occasione da sfruttare nei diversi comparti. In campo sentimentale, soprattutto parlando in merito ai rapporti di coppia, in primo piano ci saranno finalmente dialogo e attrazione che rimarranno sempre vivi e vi incoraggeranno a superare eventuali difficoltà. Siate felici, il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante le continue vicissitudini a cui spesso dovete sottostare, magari per il quieto vivere. Single, sarà per voi una periodo ottimo, una girandola di emozioni viste le tante opportunità messe in conto per voi dalle stelle. A rendervi euforici potrebbero essere le buone notizie in arrivo questo venerdì, così come anche gli incontri e le occasioni che pure non mancheranno. Senza che voi facciate niente, sarete travolti da un'ondata di positività e fortuna capace di ristabilire la pace interiore. Nel lavoro invece, le stelle vi regaleranno energie benefiche, il che alimenterà quella vostra voglia di fare che spesso latita. Accordi importanti che miglioreranno la vostra visione del futuro prossimo.

Pesci - In arrivo un giorno abbastanza pesante, in più di qualche frangente anche molto impegnativo da sopportare. Diciamo pure che la giornata di fine settimana sarà 'nera' specialmente nei rapporti interpersonali. Pertanto, l'oroscopo del giorno 2 agosto riguardo l'amore consiglia una certa prudenza: nei confronti del partner volete sempre avere l'ultima parola? Allora in questo caso mettete pure in conto lunghe e stressanti discussioni con la dolce metà: eventuali diatribe (leggasi pure 'parapiglia') si allungheranno più a lungo di quanto dovrebbero sfinendo entrambi! Calma... Per vivere serenamente questa giornata, provate semplicemente a darci un taglio, senza prendersi o addossare colpe a nessuno, ok? Se single invece, spesso vi sentirete in gabbia e avrete sempre più l'esigenza di evadere, di vivere delle ore di libertà. Fate pace con voi stessi per capire da dove nasce questo bisogno, se è reale o meno, e poi cercate di ritagliarvi dei momenti da dedicare esclusivamente a ciò che più vi piace, da soli o in compagnia. Nel lavoro, se non volete essere ripresi fareste meglio a rispettare tutti gli impegni. Non sarà infatti la giornata ideale per sgarrare, quanto piuttosto per fare ordine a livello pratico e un bilancio degli eventi di cui siete stati protagonisti nell'ultimo periodo.