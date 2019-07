Le previsioni astrali di mercoledì 24 luglio sono un mix di novità e cambiamenti per i segni d'acqua (in particolar modo Cancro e Pesci) ma anche di stasi e blocchi emotivi per i nati sotto i segni di Terra, soprattutto per Vergine e Capricorno.

Oroscopo giornaliero 24 luglio: segni di fuoco

(21 marzo – 20 aprile): avrete molti invidiosi attorno a voi, in particolar modo nel mondo professionale. Siate superiori alle polemiche e alle critiche gratuite da parte dei vostri colleghi. Leone (23 luglio – 23 agosto): mai privilegiare il lavoro all'affetto dei vostri cari e della famiglia; il vostro partner ha bisogno della vostra presenza e voi non potete deluderlo.

Segni d'acqua: stress per i Pesci

(20 febbraio – 20 marzo): rischiate di dare il peggio di voi stessi per il timore di poter stare male. Rilassatevi, godetevi la stagione estiva e rimandate a settembre la scelta in vista di decisioni importanti. Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): state attenti alle provocazioni: non cadete nella trappola dei vostri avversari e/o rivali. Questo consiglio vale soprattutto per il lavoro.

L'oroscopo dei segni di terra

(21 aprile – 20 maggio): Ritroverete fascino e forma fisica che ormai erano solo un lontano ricordo. Non mancheranno piacevoli incontri e avventure indimenticabili. Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ricordate bene questo adagio popolare: mai cambiare la strada vecchia per la nuova. In amore non c'è più tempo per discutere o attendere il colpo di fulmine. Il partner vuole certezze.

Le previsioni astrali dei segni d'aria