L'Oroscopo del 14 luglio 2019 con le nuove previsioni zodiacali per tutti i segni è pronto.

Tra i segni baciati dalla fortuna in questa giornata, in primo piano spiccano i nati sotto al segno del Cancro e dell'Acquario che insieme a quelli dei Pesci risulteranno pienamente positivi alle vicissitudini quotidiane. Sottotono invece il periodo per il Toro; mentre come si profila il periodo tutti gli altri segni?

Li andremo a svelare tra pochissimo uno ad uno cercando di dare consigli utili in relazione all'ultimo giorno di questa settimana. Procediamo: a seguire le previsioni zodiacali di domani, domenica 14 luglio, per tutti i segni.

Oroscopo 8 luglio da Ariete a vergine

Ariete - Siete nervosi e irritabili! La Luna in Sagittario ce la metterà tutta per farvi sentire demotivati e farvi perdere mordente in questa domenica 8 luglio.

Aumenterà lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete: pazienza. L’umore potrebbe risentirne un po' più del solito.

Toro - Sottotono o giù di lì queste vostre previsioni per domenica? Diciamo che questo è il responso dell'Astrologia nei riguardi del segno. Marte e Mercurio in quadratura al vostro Urano potrebbero causare alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole e cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi

Gemelli - Senza muovervi da casa, compite un viaggio affascinante nei luoghi dello spirito.

Tornerete con la consapevolezza che cercare fuori serve a poco. Possibili svolte in campo interpersonale soprattutto se avete contese o situazioni difficili aperte. Non sottovalutate nessun indizio utile a far vincere la vostra "causa", perché potrebbero condurvi al successo.

Cancro - Giornata all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo e soprattutto dell'amore. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda.

Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti in molti casi limite. Viaggi al riparo da rischi se messi in preventivo già da diverso tempo, altrimenti occhio... Successi sportivi per la propria squadra del cuore.

Leone - Marte, vostro sponsor celeste in appoggio a Giove in ottimo trigono, garantisce una domenica discreta. Energia e buonsenso vi porteranno lontano, basterà solo crederci.

Performance di buon livello in tutti i campi: interpersonale e amoroso in pole position per una giornata da vivere come sempre. Umore alle stelle da fine pomeriggio e poi a sera inoltrata.

Vergine - Pensieri poco edificanti attraversano la vostra mente, fortunatamente un colloquio intimo con un amico sdrammatizza e agisce in senso "terapeutico". Le occasioni di divertimento si susseguono a catena in questa domenica.

Acquisti costosi ma interessanti soprattutto per chi ama interessarsi a libri o a videogiochi. In amore, anche se siete un po’ delusi nelle aspettative, prima di veleggiare verso altri lidi date tempo al tempo: lasciate che i sentimenti si stabilizzino.

Astrologia 8 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia - L’umore torna alto grazie agli amici che vi riempiono di attenzioni e buoni consigli, probabilmente suggeriti dalla Luna presente in questo periodo nel settore del Sagittario. Anche se siete carichi di impegni e incombenze, non vi mancherà l’occasione per regalarvi un sorriso o qualche sfizio piacevole. Per qualcuno dire la verità non sempre si rivela una scelta azzeccata: se il diretto interessato non è pronto a riceverla, meglio un’innocua bugia.

Scorpione - È il periodo per voi Scorpione in cui le energie solari agevolano i viaggi, gli studi, i buoni rapporti con i familiari (fratelli cugini ecc.) e le comunicazioni. L’umore non sarà al top, ma non prendetevela con chi vi sta vicino: perché riversare fra le mura domestiche le tensioni che vengono dall’esterno? Se le cose non girano come vorreste, fermatevi un po’, fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi. A tutto c'è soluzione!

Sagittario - Dovrete essere flessibili e accettare di buon grado un cambiamento di programma, per qualche imprevisto che si verificherà nell’arco della giornata. Un po’ di scompiglio negli affetti e in famiglia amplifica le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri. Se scende l’umore inevitabilmente precipita anche la vitalità e la voglia di fare. L’obiettivo primario è perciò quello di non disperdere inutilmente le energie senza riflettere.

Capricorno - Gli errori di giudizio, le impennate di orgoglio che vi creano tensioni in casa dipendono in gran parte dall'opposizione Sole-Saturno. Passerà… Intanto in certe situazioni prevarrà un indefinibile nervosismo, un senso di insoddisfazione che davvero non avrebbe motivo di essere. Probabilmente state scalpitando assetati di amore e di emozioni. Mentre il cuore si nutre di sogni, avventure pepate aspettano solo voi: dai, muovetevi!

Acquario - Nel corso della giornata di domenica apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Otterrete gratificazioni insperate su vari fronti. Potrete contare anche su qualche entrata extra di denaro, da investire nei progetti che vi stanno a cuore: magari! Approfittate del periodo cercando di dedicare più tempo ai vostri hobby, alla lettura e alle attività fisiche all’aria aperta, notoriamente ad alto potere rigenerante.

Pesci - Il cielo porta interessanti novità: la Luna nel segno del Sagittario vi sarà d’aiuto per valutare, finalmente con maggior chiarezza, una questione intricata. Troverete le risposte che stavate cercando, per rendere l’agire consono ai vostri desideri più intimi. L'oroscopo di domani, domenica 14 luglio consiglia: la vostra sensualità usatela per colpire sempre nel segno, almeno fino a quando - come al solito - non cederete alla tentazione di strafare.