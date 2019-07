La terza settimana del mese sta per giungere al termine, quali saranno i disegni degli astri per questo week-end? Saranno due giornate positive per il Leone, ci sarà serenità all'interno dei rapporti di coppia e le energie non mancheranno, lo stesso si può dire per l'Ariete che trascorrerà queste due giornate a sognare e progettare l'immediato futuro. Al contrario il Toro potrebbe affrontare un momento sottotono, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo per tutti e dodici i segni dello Zodiaco per le giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio 2019, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 20 e 21 luglio 2019, segno per segno

Ariete: le prossime giornate si riveleranno impegnative, ma anche soddisfacenti per i nati sotto il segno dell’Ariete. Userete questo fine settimana per organizzare le attività da svolgere durante l’ultima settimana del mese, sarà un’intensa programmazione, che riguarderà impegni lavorativi e viaggi di piacere.

In amore restano delle complicazioni.

Toro: le giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio saranno abbastanza complicate per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto concerne gli affari di cuore. All'interno dei rapporti di coppia potrebbe respirarsi un’atmosfera di insicurezza e mezza verità. Cercate di riavvicinarvi al partner e di confessargli a cuore aperto emozioni, paure o segreti.

Gemelli: sarà un week-end alquanto sottotono per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Durante la giornata di sabato sarà bene cercare di risolvere le controversie nate durante le giornate precedenti all'interno dell’ambito sentimentale. La giornata di domenica infatti inizierà con una forte negatività, un senso di insoddisfazione avrà la meglio su di voi e riguarderà soprattutto la vostra vita professionale. Dedicatevi un po’ di riposo, cercate di riordinare i pensieri.

Cancro: nonostante l’ambito lavorativo vi riservi ancora delle criticità, questo fine settimana sarà da dedicare interamente alla partner e alla famiglia.

Il consiglio degli astri e quello di lasciare fuori dalla porta di casa le preoccupazioni legate al lavoro e dedicarsi delle giornate di serenità e armonia insieme alle persone che vi fanno stare bene. Le coppie che durante le giornate precedenti hanno affrontato delle avversità potranno ritrovare la complicità.

Leone: sarà un week-end di serenità, donatavi soprattutto dalla sfera sentimentale. Saranno due giornate positive per coltivare rapporti d’amore e di amicizia sincera, al contrario gli astri e vi consigliano di restare alla larga da falsi amici, da persone che sapete provare invidia nei vostri confronti e che in qualche modo potrebbero mirare alla vostra serenità.

Recupero per il fisico. Bene l’ambito lavorativo.

Vergine: sarà bene cercare di risolvere ogni tipo di avversità durante la giornata di venerdì, infatti la giornata di sabato 20 domenica 21 luglio sarà bene per la vergine a dedicarsi al la cura di mente e corpo. L’ultima settimana del mese si rivelerà molto faticosa per il segno, porterà delle novità, ma non mancheranno momenti di stress e agitazione. Evitate di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e concedetevi un po’ di meritato relax.

Bilancia: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi leggermente faticosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Tuttavia le controversie potranno essere risolte tempestivamente già durante la giornata di domenica e beneficiando della serenità ritrovata qualcuno potrà iniziare a programmare un viaggio o una gita fuori porto, da intraprendere durante le prime giornate del mese di agosto.

Scorpione: fine settimana di grande agitazione per il segno, in amore ci sono molte insicurezze. Qualcuno potrebbe non sentirsi più legato al partner, ma non avere il coraggio di concludere la propria relazione. Non sarà solo l’amore a preoccuparvi, ma anche l’ambito finanziario. Potrebbero infatti presentarsi delle spese improvvise ed impreviste, cercate di evitare gli sperperi.

Sagittario: sarà un week-end alquanto movimentato per i nati sotto questo segno zodiacale, qualcuno infatti potrebbe dover prendere delle decisioni. È il momento di provare a cambiare la vostra vita, da tempo c'è dell’insoddisfazione. Qualcuno vorrebbe ricevere maggiori gratificazioni sul lavoro, qualcuno cerca l’anima gemella e qualcuno vorrebbe costruire una famiglia. Qualunque siano i vostri obiettivi durante questo fine settimana sarà bene concentrarvi solo sulla vostra persona, è fondamentale prima di ogni altra cosa, ritrovare la serenità e l’armonia con sé stessi.

Capricorno: quelle di sabato e domenica saranno due giornate molto positive per i nati sotto il segno del Capricorno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Dunque sfruttate queste giornate per rafforzarvi dei legami o per confidare i vostri sentimenti alla persona amata, potrete fare affidamento sul favore degli altri. In amore potrebbero nascere dei piccoli malintesi, ma risolverli non sarà complicato. Incontri favoriti per i single.

Acquario: è un momento di alti e bassi per il segno, dove momenti di grande energia, si alternano a giornate di completo malumore. Questo week-end non sarà diverso dalle giornate precedenti, cercate di armarvi di tanta pazienza, indispensabile per la gestione delle varie situazioni che vi si presenteranno. Durante la giornata di domenica 21 luglio qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico, meglio evitare gli sforzi e concedersi un po’ di sano riposo.

Pesci: sarà un week-end di estrema positività, soprattutto per quanto riguarda l’amore. All'interno dei rapporti di coppia sarà possibile chiarire le problematiche. Offrite al partner l’amore e l’appoggio di cui ha bisogno, solo così potrete ricucire il vostro rapporto, se durante le giornate precedenti siete stati sul punto di mollare tutto. Saranno inoltre delle giornate molto positive per il fisico, le energie non mancheranno, così come anche la voglia di fare. Potrebbero nascere importanti progetti futuri.