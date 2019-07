Nel fine settimana che va dal 20 al 21 luglio, i nativi Ariete saranno più ottimisti del solito grazie all'influsso Lunare, mentre il Cancro sarà piuttosto sensibile. Leone sarà particolarmente energico e riuscirà ad essere molto produttivo sul posto di lavoro. Infine, l'amore sarà protagonista del weekend per i nativi Scorpione, mentre il Sagittario sarà piuttosto tranquillo e rilassato. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 20 al 21 luglio 2019.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarete particolarmente positivi durante il weekend tra il 20 e il 21 luglio, al punto che riuscirete ad ottenere degli importanti successi sia in ambito lavorativo che sul piano sentimentale.

Voto - 7,5

Toro: sarete piuttosto determinati sul posto di lavoro al punto che raggiungere degli importanti traguardi. Prevista inoltre una domenica di riposo e di passione in compagnia del partner. Voto - 7,5

Gemelli: durante il fine settimana avrete modo di comprendere quali saranno i vostri punti deboli. Non disperate perché se riuscirete a risolvere tali problematiche, tutto andrà per il meglio.

Voto - 7

Cancro: sarete particolarmente sensibili durante il weekend, soprattutto nei confronti del partner, che potrebbe riservarvi una bella sorpresa. Voto - 7,5

Leone: sarete particolarmente energici durante il fine settimana, pronti a fare qualunque cosa. Favorite le attività sportive all'aperto, oppure una bella giornata al mare in compagnia del partner. Voto - 8

Vergine: sarete piuttosto aperti nei confronti del vostro partner durante il weekend per dimostragli i vostri sentimenti e per cercare di capire se la vostra relazione di coppia potrà continuare.

Voto - 6,5

Bilancia: questo weekend sarà particolarmente importante per i nativi del segno in quanto deciderete di fare il passo decisivo verso una persona di cui vi siete innamorati. Voto - 7,5

Scorpione: voglia d'amare per questo fine settimana per i nativi del segno. I single potrebbero riuscire a trovare la loro anima gemella, mentre la passione sarà protagonista del weekend per le coppie di vecchia data.

Voto - 8

Sagittario: sarete particolarmente tranquilli e rilassati durante il weekend. Questo atteggiamento inoltre vi permetterà di essere più gentili verso chi vi sta attorno. Voto - 7,5

Capricorno: alcuni cambiamenti all'interno della vostra relazione di coppia potrebbero mettervi in difficoltà. Cercate di farlo presente al partner per risolvere la situazione. Voto - 7

Acquario: sentirete il bisogno di stare in compagnia dei vostri amici durante il weekend e questo servirà ad approfondire il rapporto di amicizia che avete.

Voto - 7

Pesci: i single non esiteranno a buttarsi in una nuova relazione d'amore durante il weekend e con un po’ di fortuna, probabilmente riusciranno a fare breccia nel cuore del loro potenziale partner. Voto - 8