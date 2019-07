L'Oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede nuove emozioni per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà gestire alcune situazioni molto particolari. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i 12 segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: è giunta l'ora di darsi da fare. Chi è intenzionato a fare nuove conoscenze dovrà cercare di allargare il proprio giro di amicizie e di non stare sempre con le stesse persone.

In ambito lavorativo la situazione dell'ultimo periodo sembra essere abbastanza serena.

Toro: dovrete stare attenti alle relazioni passate che non avete ancora dimenticato, provando a farvene una ragione e a superare le storie finite male. Se aprite il vostro cuore potrete sicuramente trovare la persona giusta per voi. Cercate di impiegare le vostre energie sul lavoro, in modo tale da distrarvi dai vostri malesseri.

Gemelli: in questa settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto non sarete molto accondiscendenti con il partner. Chi vive in una situazione altalenante in amore potrebbe decidere di interrompere ogni rapporto. Avete bisogno di qualcuno che vi faccia stare bene e che vi dia maggiori sicurezze.

Cancro: questo sarà il periodo adatto per prendervi un po' di tempo da dedicare a voi stessi e al relax.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Cercate di essere più aperti e di abbandonare la timidezza. Avete delle grandi capacità, ma dovrete essere più convincenti e sicuri per ottenere dei buoni risultati.

Leone: purtroppo l'ultimo periodo non è stato molto piacevole per voi: alcuni sono stati costretti a mettere fine ad alcuni rapporti. State cercando lentamente di superare alcune delusioni ricevute.

Questo mese vi servirà per riprendere il controllo delle vostre vite.

Vergine: ottima settimana da punto di vista degli astri della dal 29 luglio al 4 agosto. La vostra estrema creatività vi permetterà di mettere a segno alcuni punti. In ambito lavorativo sono previsti grandi successi che vi porteranno maggior introiti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: state attraversando un fase di cambiamento: alcuni in positivo altri in negativo.

Per alcuni sono in arrivo tante nuove emozioni del tutto inaspettate. Qualcuno a voi caro potrebbe farvi una bella sorpresa. Cercate di dare il massimo in questi giorni sul lavoro, specialmente chi tra poco andrà in ferie.

Scorpione: alcune amicizie potrebbero trasformarsi e diventare qualcosa di più. Finalmente per voi si è conclusa una fase di grande confusione, in cui non sapevate bene che strada intraprendere.

Adesso i vostri orizzonti e le vostre idee sono molto più chiare e precise. Attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì, in cui potreste dover fare i conti con una situazione un po' particolare.

Sagittario: l'oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto non è molto positivo dal punto di vista dell'amore. Al momento avete deciso che non siete più disposti a scendere a compromessi solo per far piacere agli altri. La vostra presa di posizione potrebbe cambiare molte cose. Attenzione a non puntare i piedi con i vostri superiori sul lavoro.

Capricorno: Mercurio in ottimo aspetto vi permetterà di sfruttare al meglio questo periodo per ricercare l'amore. In molti sentono infatti il bisogno di avere al proprio fianco un partner. Per qualcuno potrebbe arrivare la proposta di un nuovo lavoro: non rifiutate per paura di non essere all'altezza.

Acquario: dovrete cercare di essere molto pazienti perché ben presto arriveranno delle novità per voi. Quest'ultimi mesi non sono stati molto proficui e ciò vi ha messo profondamente in crisi. Chi ha un'attività dovrà cercare di essere molto razionale e di gestire il tutto con estrema positività.

Pesci: se volete recuperare una relazione d'amore, la settimana dal 29 luglio al 4 agosto è la migliore per farvi avanti. Se avete commesso degli errori nei confronti del partner dovrete cercare di essere pazienti e di rispettare i tempi altrui. Sul lavoro arriveranno buone proposte degne di una valutazione.