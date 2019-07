Il transito di una Luna troppo razionale approfondisce le sensazioni di ciascun segno zodiacale in maniera molto emotiva, tanto che alcuni simboli potrebbero incanalare questo flusso di energia impetuosa in modo troppo instabile. Le previsioni astrali dedicate alle relazioni a due puntano un riflettore su questi stati d'animo, indicando una via per trasformare in positivo questo modo di amare. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì.

Nuove sensazioni nell'oroscopo di giovedì

Ariete: molto altruisti e premurosi nei confronti del partner, sarete bravi ad esprimere i vostri sentimenti e lo farete con sincerità. Saranno favoriti i progetti da attuare in breve scadenza, fortunati perché pensati in due.

Toro: in coppia, stenterete a capire cosa la vostra natura emotiva cerca di esprimere, così annasperete con le parole, contraddicendovi anche con le azioni.

La Luna emana il suo influsso provocatorio e prepotente dal domicilio dell'Acquario e un Mercurio in quadratura vi rende discordanti nell'esprimere i concetti.

Gemelli: la Luna dalla casa astrologica dell'Acquario, potenzia la vostra immaginazione e sarete molto fantasiosi e creativi in coppia. Sentirete forte il bisogno di esprimere ciò che pensate, quindi via libera alle parole ma scegliete quelle giuste, in grado di fare vibrare le corde del cuore.

Cancro: nel rapporto amoroso, sarete sempre pronti a capire le esigenze del partner e a fare di tutto per soddisfare i suoi desideri. A un tratto però vi accorgerete che state annullando le vostre esigenze, soffocate dai continui obblighi cui siete chiamati a rispondere. Evitate di farlo se è per guadagnarvi l'approvazione degli altri.

Leone: Mercurio in aspetto conflittuale con una Luna molto sensibile, non riesce a comunicare bene le emozioni e troverà irritante questo bisogno di sicurezza affettiva dell'astro d'argento.

Questo aspetto comporterà una certa indecisione in coppia, se seguire un istinto liberatorio o procedere con i piedi di piombo.

Vergine: la vostra libertà di azione e di pensiero vi spinge a rinnovare l'amore di coppia e scoprire orizzonti sempre nuovi. In bilico tra immaginazione e realtà, fantasia e razionalità, sarete pronti a progredire anche se all'inizio questo percorso sarà molto faticoso.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto simpatici e aperti mentalmente in coppia, sentirete il bisogno di approfondire anche le amicizie, allora che ne dite di organizzare una bella cena con le persone che per voi contano di più? Splendidi momenti di svago saranno di sicuro garantiti dalla vostra empatia.

Scorpione: una certa instabilità emotiva viene elargita da una Luna in quadratura, che crea un certo distacco nei confronti dei sentimenti.

Molto insofferenti nei confronti del partner, potreste decidere di rompere con un passato che vi ha fatto soffrire o peggio, rompere la relazione con una svolta radicale.

Sagittario: un po' irrequieti in coppia, sarete felici di trascorrere ben momenti con il partner quasi in simbiosi, ma poi vi renderete conto che avete bisogno anche di una certa indipendenza, di beneficiare dei vostri spazi personali. Provate a dirlo in modo un po' bizzarro, quasi per scherzo, lui/lei capirà.

Capricorno: a tratti apparirete freddi e distaccati nei confronti del partner, quasi in imbarazzo nell'entrare in contatto con le emozioni sprigionate in coppia. Ciò potrebbe accadere per il vostro modo di amare troppo intellettuale che potrebbe rendere i rapporti di coppia più controllati.

Acquario: la Luna nel vostro cielo vi conferisce una sensibilità fuori dal comune. Originali e aperti ai cambiamenti, in coppia sentirete forte il bisogno di affermare la vostra indipendenza, quindi guai se il partner cerca di limitarvi o di imporvi il suo volere.

Pesci: alcuni cambiamenti sensibili saranno benefici per stimolare nuove sensazioni in coppia, anche se all'inizio il tutto non sarà privo di emozioni difficili da affrontare. Attenzione a non confondervi le idee e a non lasciarvi influenzare da pensieri troppo ossessionanti.