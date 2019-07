Una nuova visione nell'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato offusca per un attimo il cammino amoroso di ciascun simbolo zodiacale. Questo atteggiamento da un lato risulta molto emotivo, dall'altro tale processo evolutivo sarà utile per migliorare la relazione a due. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Toro nell'oroscopo dell'amore

Ariete: introversi ed emotivi, non accetterete inganni ed esigerete dal partner la stessa chiarezza, bandendo atteggiamenti superficiali in coppia.

Mercurio vi rende molto abili e vi invita a mettere in tavola delle argomentazioni che voi affronterete con maestria, pur di imporre il vostro modo di pensare nella relazione.

Toro: la Luna nel segno valorizza il vostro comportamento in coppia e approfondisce il vostro modo di amare, elargendovi una nuova empatia e complicità nei confronti del partner. Sensuali e molto avvenenti, la persona amata non resisterà al vostro fascino, reso ancor più irresistibile da un Urano che vi trasforma in maniera molto originale.

Gemelli: l'influsso solare dal cielo astrologico del Leone trasferisce tutto l'interesse sul vostro orgoglio. Cercate di riversare questa armonia interiore in coppia e fatelo in maniera costruttiva.

Cancro: come un bimbo accudito dalla madre, pretenderete di essere serviti dal partner, proprio perché spinti da una certa pigrizia innescata da Venere e Luna. Serenità, sostentamento e tanto affetto non vi mancheranno di certo nel focolare domestico ed è proprio di questo che avete bisogno.

Leone: le vostre energie, esuberanti per via della presenza di Marte che incrocia le sue energie con un Sole molto infuocato, saranno riversate in amore e una nuova volontà che vi fa passare all'azione. Eventi imprevedibili si manifesteranno proprio grazie a questo transito.

Vergine: la relazione di coppia diventa più istintiva grazie a un influsso lunare che in trigono rispetto alla vostra casa astrologica, vi rende più desiderosi di una relazione concreta, da possedere e assaporare attimo dopo attimo. Saturno dal canto suo vi richiama a razionalizzare maggiormente l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: espansivi e molto inseriti in un gruppo di amici, vi darete all'approfondimento sincero di sensazioni positive, sia in coppia che nel sociale. Molto positivi e ottimisti, riuscirete a fiutare le opportunità fortunate che l'energia marziana vi propone e lo farete in maniera loquace.

Scorpione: una Luna in opposizione tenderà a farvi ignorare dei segnali che potrebbero essere importanti per il futuro.

Cercherete di sminuire le sensazioni amorose in coppia, vivendo più il presente che il passato e non lasciandovi abbindolare da inutili smancerie.

Sagittario: chiusi in una diffidenza che non vi lascia tregua, inizierete a porvi degli interrogativi e avvierete un processo di analisi interiore che dall'esterno si manifesta con una certa introversione nella relazione a due, ma sarà benefica per evolvere in positivo.

Capricorno: Saturno, quasi impermeabile all'emotività lunare cerca di frenare le sensazioni di coppia, ma una visione più realistica della vita vi sarà utile per spurgare un'eccessiva sensibilità, evitando inutili suggestioni nel rapporto a due.

Acquario: una certa ansia nel vostro modo di amare viene sprigionata da una Luna in quadratura che per soddisfare il vostro continuo desiderio di stabilità scatena un bisogno di avere conferme dal partner, che a tratti diventa opprimente. Non intrappolatevi in questo circolo vizioso che vi impedisce di vivere la storia con maggiore libertà.

Pesci: molto attratti dal bello e dalle cose materiali che vi circondano, non esiterete ad acquistare più del dovuto ma attenzione, poiché il vostro partner potrebbe richiamarvi e non essere d'accordo con queste spese folli.