L'Oroscopo dell'amore per i single sottolinea molte potenzialità di ciascun segno zodiacale, in modo tale che l'amore primeggi poiché spinto da pulsioni nuove e molto energiche. Ciascun simbolo dovrà prima di tutto scoprire le proprie potenzialità, per poi seguire una scia stellare fortunata e consapevole che attraverso le previsioni astrali di venerdì 26 luglio, accompagna ognuno lungo il cammino della felicità.

I cuori solitari alla riscossa nell'oroscopo dell'amore

Ariete: puntate tutto su un influsso di Giove che vi rende ottimisti nei confronti dell'amore e molto aperti a vivere nuove esperienze, con forte slancio vitale. Come un portafortuna, l'astro della buona sorte vi farà catturare una "preda amorosa" in maniera inaspettata.

Toro: Venere in Cancro e Luna nel segno vi conferiscono un modo di amare del tutto nuovo, più sensibile e armonioso.

E anche se la presenza di Urano cercherà di rivoluzionare il tutto, voi vi approccerete ai nuovi incontri con un ritrovato equilibrio.

Gemelli: con Venere e Sole dalla vostra, la vostra sfera affettiva prende il volo e i nuovi incontri sono assicurati. Puntate su questi due custodi celesti che potrebbero trasformare una vostra amicizia in particolare, in qualcosa di più romantico e profondo.

Cancro: vi accosterete all'amore con un nuovo entusiasmo e trarrete soddisfazione anche dalle piccole cose, beneficiando di ogni attimo con forte enfasi.

Venere nel vostro cielo vi regala soddisfazioni sentimentali tutte da cogliere al volo, cercate solo di essere più concreti e meno emotivi nei confronti delle nuove opportunità.

Leone: il Sole nel vostro cielo smorza un'energia lunare in quadratura che cerca di rendervi più nervosi nei confronti delle opportunità amorose, quasi sfidandovi a manifestare i vostri nervi saldi e il vostro spiccato savoir-faire.

Incanalate le vostre energie in modo positivo e tutto andrà per il meglio.

Vergine: Saturno dal Capricorno vi richiama costantemente all'ordine e rende il vostro modo di amare più ragionato. Questa carica intellettiva, combinata agli influssi venusiani favorevoli, creerà una nuova intesa con una persona che apprezzerà non solo la vostra esteriorità ma anche i vostri pensieri ragionati.

Sensazioni stregate nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un influsso nettuniano dal domicilio dei Pesci rende il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore piuttosto irrealistico.

Riscontrerete una certa propensione a proteggere le nuove conquiste amorose, con dedizione completa, ma potreste rimanerne delusi poiché non ricambiati come vorreste.

Scorpione: il vostro potere seduttivo è spiccato con Plutone in sestile, ma una Luna in opposizione vi sfida a considerare quanto sarete capaci di amare. Così darete il via a una storia che si alimenta con l'incontro-scontro della mente e dell'io, in combutta tra loro poiché di fronte a pulsioni inaspettate.

Sagittario: il trigono Sole-Giove vi sarà benefico per approfondire i nuovi amori in maniera più profonda e consapevole. In pace con voi stessi, riuscirete anche ad aprirvi agli altri con un atteggiamento sereno che ispira fiducia.

Capricorno: l'influenza di Plutone in una Venere in opposizione rende l'amore piuttosto torbido, così potrà accadere che sarete molto manipolativi nei confronti delle "prede amorose", quasi primitivi e un tantino distorti nel modo di manifestare i sentimenti. Che ne dite di scoprire le vostre potenzialità nascoste, approcciandovi all'amore in modo più armonico?

Acquario: Luna e Urano in quadratura rispetto alla vostra casa astrologica, potrebbero scatenare qualche temporale emotivo estivo e compromettere la vostra stabilità interpersonale. Magari siete già innamorati di qualcuno, ma così bizzarri e polemici nel comportamento, forse non ve ne siete nemmeno accorti.

Pesci: Nettuno eleva il vostro modo di amare e lo trasforma in modo trascendentale, fondendovi con il mondo che vi circonda in maniera fantasiosa e armonica. Anche Venere è dalla vostra e insieme a Mercurio, apporta novità amorose tutte da cogliere al volo.