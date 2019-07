Una Luna affascinante nell'Oroscopo di giovedì riesce a dimostrarsi molto ambiziosa ed egocentrica. L'astro d'argento in sinergia con Sole crea un felice connubio non solo per il Leone ma anche per Sagittario, Ariete, Toro e Bilancia.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: affabili e comprensivi, riuscirete a mettere in pratica i sogni amorosi, contando su uno spiccato magnetismo che attrae come una calamita.

I rapporti affettivi sono equilibrati grazie a una congiunzione Sole-Luna dal cielo del Leone. Anche Giove elargisce fortuna e procura guadagni in campo lavorativo.

Toro: l'astro lunare in quadratura con Urano procura una certa tendenza alle fissazioni. Cercate di contenere questa irritabilità, che sprigiona un istinto di ribellione in amore e una mancanza di intuizione in ambito lavorativo.

Gemelli: il sovraffollamento planetario in Leone è benefico per il vostro cielo.

Luna e Venere in congiunzione rendono l'amore armonioso.

Cancro: molto diplomatici sul lavoro, saprete sfruttare le occasioni favorevoli in modo molto intuitivo e con grande spirito di iniziativa, grazie alla presenza di Mercurio nel segno. In ambito amoroso, approfondirete il dialogo in famiglia, cercando le soluzioni giuste per risolvere alcuni imprevisti.

Leone: con Luna in domicilio, sarete molto idealisti e fantasiosi.

L'astro d'argento acuisce una vivacità di spirito che diventa utile anche in ambito lavorativo. Riuscirete ad essere molto convincenti con il pubblico e in amore potrete contare su un forte fascino.

Vergine: la vicinanza di Venere si fa sentire e smorza quel senso di ribellione prodotto da Urano. I rapporti sentimentali saranno più armoniosi e in campo lavorativo saranno favoriti i lavori all'estero.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'umore altalenante si fa sentire sia in coppia che sul lavoro e sarete vittima di improvvisi cali di energia, a causa di un aspetto quadrato di Sole e Luna. Lunatici in ambito affettivo, cercate di mitigare il tutto contando su una Venere favorevole. Non siate eccessivamente impazienti.

Scorpione: la posizione lavorativa acquisita in questo periodo vi provoca instabilità e non è consona alle vostre aspettative.

In amore, la combinazione planetaria Urano-Luna in quadratura si fa sentire e rende squilibrati i rapporti amorosi.

Sagittario: la riuscita professionale dipenderà dalle vostre capacità e dalla possibilità di stringere importanti collaborazioni, utili per emergere. In campo sentimentale, Giove elargisce fortuna e insieme a Luna in trigono, garantisce tranquillità e un amore per le tradizioni.

Capricorno: riscontrerete un certo disagio nel vivere il sociale e cercherete di farvi valere in ambito lavorativo, evitando che i superiori vi sfruttino.

In amore, potrebbero sorgere delle problematiche ma le supererete a modo vostro, senza sottomettervi al partner.

Acquario: l'astro lunare in opposizione si fa sentire e provoca uno squilibrio affettivo che fa volgere i vostri desideri amorosi verso diverse persone contemporaneamente. Attenzione a non lasciarvi prendere da questo atteggiamento bizzarro e squilibrato, Giove vi è alleato e procura fortuna sul lavoro.

Pesci: molto originali e intuitivi grazie all'influsso lunare, potrete contare su una fervida immaginazione e una diplomazia utile per risolvere in maniera tempestiva alcune problematiche. In amore, utilizzate la vostra sensibilità e la loquacità.