Nella giornata di lunedì 19 agosto ci saranno alcuni segni dello zodiaco che saranno favoriti sul piano lavorativo ed economico, è il caso del segno del Cancro e del Toro. Per l'Ariete, la Bilancia e l'Acquario invece ci potrebbero essere dei problemi in tal senso, forse a causa di qualche pensiero di troppo che li metterà in stato di agitazione. Riposo per la Vergine, solitudine per Pesci.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì 19 agosto, per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: situazione di stallo lavorativo. Il lato professionale nella giornata di lunedì sarà scarno e privo di un qualsivoglia stimolo positivo. Amore stabile e da routine, non ci saranno risvolti sentimentali, ma soltanto pratici.

Toro: la concentrazione sul lavoro vi impedirà di fare qualche cosa di divertente con gli amici, preferirete dedicarvi prima al dovere.

Attenti però a non sforzarvi fin dalle prime luci dell'alba, potreste accumulare stress evitabile.

Gemelli: qualche vecchio progetto vi regalerà dell'entusiasmo oltre che una remunerazione soddisfacente. Autostima in salita, qualcuno vi farà dei complimenti sinceri per cui gongolerete per un bel po'.

Cancro: buone le prospettive lavorative del tutto nuove, favoriti i colloqui e le prove per poter avere un contratto, anche breve.

Ci sarà qualche dissonanza fra ciò che vi si presenta davanti e ciò che desiderate.

Leone: il partner potrebbe sentirsi messo da parte, quasi bistrattato e spodestato dal lavoro, che invece in questo lunedì potrebbe prendervi gran parte della vostra giornata. Al momento sarà necessario godervi un po' di relax appena potete.

Vergine: vi sarete prefissati una settimana all'insegna del riposo, avrete praticamente pianificato le ore di veglia e di sonno in modo forse quasi maniacale, e non a torto. Le energie scariche avranno bisogno di questa “tabella di marcia”.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: al culmine del nervosismo. Vi sembrerà che tutto stia andando storto nella vostra vita, con un inizio settimana che presumibilmente non lascerà presagire niente di buono. Se riuscirete a calmarvi, ogni cosa andrà per il meglio.

Scorpione: le incomprensioni non saranno un problema, perché in questa giornata di lunedì trionferà il dialogo e il reciproco rispetto, soprattutto all'interno della coppia.

Tenerezze in serata, che potrebbero sfociare nell'eros.

Sagittario: vi sentirete liberi di fare ciò che volete, ovviamente dopo la mattinata lavorativa che forse sarà non priva di qualche cavillo da risolvere. Progetti vacanzieri in corso, ma prestate attenzione prima alla salute.

Capricorno: macchine da lavoro. Lunedì darete il massimo delle vostre prestazioni lavorative, sia a livello pratico che organizzativo.

Fate del vostro meglio anche sul fronte delle amicizie, state prendendo quota.

Acquario: penserete a qualche episodio del passato che vi arrecherà della tristezza e della nostalgia. Qualcuno vicino a voi vi darà il conforto e il supporto che meritate. Bene il lavoro, ma non siate distratti.

Pesci: diffidenti. Al momento non sarete molto propensi a fidarvi delle persone attorno a voi, partner compreso. Forse c'è qualcosa che vi preoccupa, o comunque qualche pensiero su qualcosa che avete fatto e vi fa sentire in ansia. Fatto sta che preferirete restare in solitudine.