L'oroscopo di luglio vede per molti segni l'opportunità di cambiamenti importanti dovuta alle due eclissi: una solare il 2 in Cancro e una lunare il 16 in Capricorno.

Mese di luglio: i consigli delle stelle

Ariete: si prevede un mese molto passionale e turbolento. La voglia di trasgressione dominerà le coppie, mentre le mosse azzardate potrebbero dare qualche problema sul lavoro. Le stelle consigliano prudenza nel parlare per evitare pentimenti. Dal 15 ci sarà via libera per l'amore: i single potrebbero trovare l'anima gemella, gli impegnati avranno piacevoli sorprese.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: la serenità grazie a Venere alleata, favorirà i rapporti di coppia e di amicizia. La metà del mese potrebbe portare delle difficoltà sul piano economico con conseguenti discussioni in famiglia. Le stelle consigliano pazienza e riflessione.

Gemelli: sarà un mese all'insegna dei cambiamenti, soprattutto sul piano lavorativo. La Luna nuova nel segno aiuterà i miglioramenti e quindi il consiglio delle stelle è avere fiducia nelle proprie capacità.

Pubblicità

Un viaggio a partire da metà mese è l'ideale per risvegliare la passione: che sia con il partner o con degli amici aiuterà a rigenerarsi.

Cancro: a partire già dal 2 luglio, la Luna nuova porterà buone notizie per il lavoro. Ci saranno proposte interessanti e tutto quello che seminerete in questo periodo sarà fondamentale per il futuro. In amore ci saranno colpi di fulmine in vista e le amicizie andranno a gonfie vele. Le stelle consigliano una buona dose di sano egoismo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: luglio favorisce le iniziative imprenditoriali, le attività in proprio potrebbero fruttare quanto sperato. Il lavoro dipendente, invece, dal 16 sarà ostacolato da qualche collega. In amore non ci sarà molta armonia: litigi e incomprensioni potrebbero mettere in difficoltà le coppie. Per i single, sono previsti incontri interessanti tra il 25 e il 31. Le stelle consigliano di mantenere la calma.

Vergine: grazie all'ottimo influsso di Venere i rapporti vivranno un periodo di serenità e armonia.

Sarà un mese rilassante in cui le amicizie e l'amore godranno di un'ottima quiete. Dal 15 potrebbero esserci dei piccoli problemi finanziari, ma non mineranno il benessere di questo mese. Le stelle consigliano di attivarsi per realizzare un sogno.

Previsioni per gli altri segni

Bilancia: sarà un mese innovativo, arriveranno offerte di lavoro che potrebbero cambiare la situazione economica in meglio. I cambiamenti porteranno una voglia di avventura che risveglierà la passione.

Pubblicità

Le stelle consigliano di dedicarsi a nuove conoscenze.

Scorpione: a causa di Mercurio dal 7 al 31 di luglio, vivrà un mese sottotono. Ci saranno alcuni problemi con i colleghi, ma dal punto di vista sentimentale tutto sarà tranquillo. Le stelle consigliano una vacanza antistress e un cambio look: arriveranno presto tempi migliori.

Sagittario: sarà molto fortunato dal punto di vista economico. L'inizio del mese promette soluzioni a questioni che si trascinano da tempo.

Pubblicità

Dal 16 in poi, una buona dose di energia aiuterà ancora di più il proverbiale ottimismo del segno. Ottimo l'amore nella seconda metà del mese. Le stelle consigliano di cogliere tutte le occasioni e non badare a spese.

Capricorno: luglio sarà un mese importante per le decisioni sentimentali. Ci sarà dal 16 una buona capacità di scelta grazie a Plutone che permetterà di prendere la strada giusta seguendo l'intuito. Favorite le finanze nella seconda metà del mese. Le stelle consigliano di pensare positivo.

Acquario: il mese partirà con grosse responsabilità che faranno sentire lo stress, ma tutto andrà per il meglio. Previste discussioni con il partner e qualche collega poco affidabile, ma nell'ultima settimana di luglio l'armonia sentimentale sarà idilliaca. Le stelle consigliano momenti di relax.

Pesci: i sentimenti domineranno il mese di luglio e porteranno a fare salti di qualità. Le relazioni stabili saranno portate alla convivenza, quelle di poco conto alla rottura. Nettuno favorirà il lato creativo e l'ispirazione. Grazie alla Luna nuova dal 31 saranno favorite le novità lavorative. Le stelle consigliano di praticare uno sport.