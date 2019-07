L'Oroscopo di lunedì 22 luglio, basato su transiti planetari favorevoli che incrementano la fortuna e l'amore, aiutano i simboli zodiacali a ritrovare maggiore leggerezza in ambito amoroso, superando le difficoltà con coraggio e spirito intraprendente. La posizione di Saturno in Capricorno rende fortunato il lavoro di Pesci, Scorpione, Vergine e Toro. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Leggerezza nell'oroscopo di lunedì

Ariete: l'entusiasmo e l'altruismo non vi mancheranno di certo con Giove e Marte che formano un trigono nei confronti del vostro segno. Prestanti fisicamente, potrete investire questa forma fisica da atleta in ambito lavorativo, ottenendo buona resistenza. Sono previsti invece degli attriti in ambito amoroso.

Toro: il vostro stato di salute è buono ma sarete molto volubili soprattutto in amore.

Simpatici e diplomatici, otterrete degli aiuti inaspettati, utili nei momenti difficili. In ambito lavorativo, puntate su Urano che vi conferisce idee geniali.

Gemelli: la scelta del partner a cui affiancarvi risente di una vostra influenza nei confronti dell'aspetto fisico e potreste scegliere una donna che rievoca alcune sembianze materne o un uomo che vi garantisce maggiori sicurezze. In campo lavorativo, utilizzate tutta la fantasia conferitavi da Nettuno.

Cancro: un Sole cocente posizionato nel vostro segno ancora per poco, incrocia le sue energie con la Luna dei Pesci e vi regala un carattere affabile e comprensivo. Buono l'amore e i rapporti coniugali, soprattutto quelli da approfondire in famiglia. In ambito lavorativo, dovrete invece fronteggiare delle difficoltà impreviste.

Leone: la vostra sfera affettiva risente della vostra timidezza e di una certa indole vendicativa che provoca risentimenti nei confronti delle persone che vi hanno fatto soffrire.

Sul lavoro, cercate una maggiore capacità organizzativa.

Vergine: Giove e Luna in quadratura scatenano in voi sensazioni intense. Sentimentali ma ancorati a un passato che si ripropone in modo prepotente, dovrete decidere quale strada intraprendere per ritrovare la vostra serenità, utile anche per dare il massimo di voi stessi in ambito lavorativo.

Nuovi equilibri nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in campo professionale risulterete vincitori poiché affronterete le lotte quotidiane con un vigore eccentrico e fortunato.

In amore, attenzione a una Venere in quadratura che fa prevalere le passioni sulla ragione.

Scorpione: una nuova energia consapevole vi lambisce e concretizza i rapporti amorosi in maniera molto decisa. Plutone e Luna vi saranno complici, rendendovi anche molto creativi in ambito lavorativo. Alcuni sogni premonitori potrebbero esservi utili.

Sagittario: la Luna emana i suoi influssi potenti e sensibili, aprendovi agli altri in modo più compassionevole.

In amore, cercate di lasciare maggiore libertà al partner come la desiderate voi e in campo lavorativo, non siate troppo intolleranti.

Capricorno: la fantasia lunare dal cielo dei Pesci è in combutta con la razionalità saturniana, quindi rigore e sensibilità cammineranno a pari passo nella vostra sfera affettiva, rendendovi altalenanti. Non cercate di rinchiudervi in una solitudine che vi priva dell'affettività, piuttosto apritevi all'amore e al lavoro con maggiore slancio.

Acquario: un'eccitazione fuori dal comune vi rende ipertesi e molto istintivi nel prendere decisioni avventate, di cui poi potreste pentirvi. Attenzione a moderare questo flusso di energia instabile proveniente da Marte e Urano in quadratura, che rende anche l'amore imprevedibile e instabile.

Pesci: una Luna acquarina nel vostro cielo rende l'amore più sognatore e romantico, fantasioso e molto creativo a causa dell'influsso benevolo di Nettuno in congiunzione. In ambito lavorativo, sfruttate questa creatività originale per primeggiare.