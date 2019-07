L'Oroscopo di martedì punta un riflettore sugli affetti vissuti nel focolare domestico: Venere dal domicilio astrologico del Cancro è la regina di tali influssi, poiché approfondisce proprio la serenità in questa casa astrologica dedicata alla famiglia. Alcuni attriti potrebbero nascere per Leone, Bilancia, Ariete e Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: Marte in posizione positiva vi conferisce un dinamismo utile per fronteggiare alcuni imprevisti lavorativi con spirito effervescente.

Puntate anche su una posizione favorevole di Mercurio che vi aprirà a un chiarimento proficuo per le sensazioni a due.

Toro: un nuovo senso di sicurezza si riflette in maniera positiva sul lavoro e anche in ambito affettivo prenderete in mano la situazione con risolutezza e un pizzico di genialità che vi farà mettere in pratica alcune brillanti idee, utili per progredire.

Gemelli: sentirete il bisogno di allontanarvi da tutto e tutti, poiché molto insicuri delle vostre sensazioni.

Occorrerà che riequilibriate bene le idee, Nettuno vi confonde dal cielo astrologico dei Pesci e vi disorienta, rendendo anche il lavoro confuso.

Cancro: la figura paterna con il Sole nel vostro domicilio assume una posizione importante, quasi un esempio o un punto di riferimento nella vostra vita. L'amore vi rende più sereni con Venere nel segno e in ambito lavorativo prende il via la concretizzazione di un lavoro svolto tra le mura domestiche.

Leone: Mercurio nel vostro cielo punta un riflettore sui figli e potenzia l'affetto che provate per loro, anche se Urano in posizione non molto favorevole scatena qualche attrito familiare. Dovrete superarlo con un'intelligenza brillante che di certo non vi manca, utile anche in campo professionale.

Vergine: se si presenteranno alcuni attriti in famiglia a minacciare la vostra serenità, potrete contare sempre su una posizione favorevole di Plutone che dal domicilio del Capricorno e insieme a Luna, vi rende più consapevoli, intuitivi e sensibili sia in ambito amoroso che lavorativo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è il momento di risolvere alcune questioni amorose lasciate in sospeso. Se alcuni sogni erano stati chiusi nel cassetto, è il momento di cacciarli fuori e di impegnarsi a realizzarli al meglio. In ambito lavorativo, utilizzate uno spiccato intuito che combinato alla vostra sensibilità, vi farà guadagnare simpatie e riconoscimenti positivi.

Scorpione: state concretizzando i vostri progetti alla perfezione e la Luna dal domicilio del Capricorno, vi è propizia per raggiungere i risultati sperati in breve tempo. Le iniziative si avvicinano a un termine di compimento e anche quelle lavorative sono valutate in una dimensione più serena.

Sagittario: Mercurio incrocia le sue energie con Giove e rende la vostra vita gioiosa. Utilizzate maggiore logica in ambito lavorativo, non siate troppo spavaldi in amore, potreste essere mal visti per via di un'eccessiva arroganza.

Capricorno: la Luna nel vostro cielo, anche se acuisce un senso di solitudine e abbandono, promette bene per tutto ciò che riguarda i sentimenti e potreste incontrare una figura femminile importante per la vostra vita. Un atteggiamento freddo e razionale in ambito lavorativo vi assicurerà successo.

Acquario: un atteggiamento sregolato nei confronti dell'amore vi viene conferito da Marte in opposizione che scatena alcune frustrazioni e insuccessi. In compenso, il lavoro va alla grande.

Pesci: in ambito amoroso, desiderate beneficiare di un'armonia familiare, sotto l'influsso benefico di Venere, alcune scintille amorose potrebbero brillare proprio tra le mura domestiche. In campo lavorativo, sarete più consapevoli e sicuri di voi stessi.