La giornata di lunedì bussa alle porte di una nuova settimana. Analizziamo come potrebbero andare le cose, attraverso le previsioni astrali restituite dall'Oroscopo di domani lunedì 29 luglio 2019. In osservazione ci sono i tre segni rientranti nella terzina astrologica inerente a Toro, Vergine e Capricorno. Dunque occhi, orecchie e curiosità tutte puntate sui simboli astrali "di Terra": la partenza della settimana.

Oroscopo 29 luglio, previsioni per il Toro

Ottimo inizio settimana in amore per voi del Toro.

Il dinamismo che ritrovate in questi giorni influisce anche nelle attività quotidiane: questo lunedì sarete veloci e concentrati, tuttavia anche nervosi. Non badate a spese, naturalmente sempre entro i limiti. Amori nuovi sempre possibili per voi single: torna una grande sensualità, la Luna è ancora positiva per il segno. Venere continua il suo transito buono e sapete finalmente cosa fare e a chi dare il vostro amore una volta per tutte!

Buon periodo per chi fa la sua prima esperienza lavorativa, ma che per colpa di una certa insicurezza, ogni decisione sarà presa con molta cautela. Attenzione al danaro e alle spese di troppo.

Astrologia lunedì 29, la giornata per la Vergine

Si presenta molto discreta la parte iniziale della settimana per voi della Vergine. Dopo le baruffe degli ultimi giorni tutto dovrebbe iniziare a calmarsi per dare inizio ad una tregua abbastanza lunga.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gratificazioni e nuovi spunti non mancheranno, anzi... Durante questo periodo avrete modo di scrutare bene l'orizzonte ed impostare al meglio i successi che arriveranno sul lavoro. Evitate spese importanti o di stipulare o chiudere contratti. Nell'amore sollecitate chiarimenti e proposte di natura passionale, soprattutto in questi giorni molto particolari, oggi la forza non manca e la voglia di 'giocare' pure. E' possibile riempire il cuore altrui di gioia con la vostra disponibilità.

Previsioni del 29 luglio, predizioni per la Capricorno

Non molto bene il settore lavorativo per voi del Capricorno. E' possibile che la non perfetta resa sul piano del lavoro sia dovuta, in questi giorni, ad un improvviso calo delle forze fisiche. In questo caso, meglio prendere tempo e riposare quando se ne avrà opportunità. Queste Stelle saranno vantaggiose in parte solo per chi ha un lavoro dipendente: bisognerà farsi avanti ed evitare inutili timori.

Mentre, per la sfera professionale dovreste chiarire alcune mansioni ritenute a ragione un pochino 'scomode'. Riguardo l'amore le nuove relazioni decolleranno ma ci vuole tempo prima che si possa parlare di una stabilità. Voi in coppia avrete la tendenza a cavillare su tutto: evitate di mettere in evidenza le dimenticanze del partner.