L'Oroscopo dell'amore per i single di sabato individua una strada che raggiunge la felicità sentimentale. I simboli zodiacali sono alle prese con le opportunità amorose e si affidano alle previsioni astrologiche per concretizzare i loro sogni. Di seguito le premonizioni segno per segno.

L'oroscopo per i single

Ariete: non siate troppo aggressivi e non vivete le opportunità che le stelle vi offrono in maniera altalenante. Avete bisogno di schiarirvi le idee, altrimenti chi vi sta corteggiando non capirà quali sono le vostre intenzioni.

Toro: Urano nel vostro cielo non è facile da gestire e i cambiamenti improvvisi che avvengono in amore vi stressano alquanto. Luna incrocia le sue energie con l'astro uraniano e vi rende troppo precipitosi nei confronti dell'amore, quindi attenzione, valutate bene il tutto prima di agire.

Gemelli: l'energia non vi manca di certo e potrete beneficiare di Marte, Luna e Mercurio in posizione scoppiettante per il vostro segno. Socievoli e divertenti, potrete approcciarvi all'amore in modo galante e simpatico, come solo voi sapete fare e avrete successo.

Cancro: questo è il momento di avviare dei cambiamenti importanti che rinnoveranno la vostra sfera sentimentale. Sole e Venere diventano per voi potenti alleati, in grado di illuminare la vostra perspicacia, individuando così un amore che sia semplice e sereno.

Leone: il dinamismo non vi manca di certo e sarete anche molto sensuali e affascinanti, grazie a una Luna molto profonda che vi rende magnetici. La voglia di mettervi in gioco è tanta, quindi osate in amore, lasciandovi alle spalle le delusioni e le insoddisfazioni.

Vergine: la vostra voglia di essere coccolati è tanta e spererete di concretizzare i vostri sogni amorosi, senza scomodarvi più di tanto, magari aspettando che l'amore bussi alla vostra porta. Alla fine capirete che dovrete darvi una mossa e cambiare atteggiamento, occorre una svolta decisiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro stile amoroso punta su una sensualità fuori dagli schemi e su un'apertura mentale che vi fa centrare in pieno il vostro obiettivo amoroso.

Sapete cosa desiderate da Venere e ve lo prenderete senza troppe smancerie.

Scorpione: un atteggiamento ribelle innescato da una Luna in quadratura dal domicilio del Leone vi spinge a fare di testa vostra, evitando di ascoltare dei consigli che potrebbero esservi utili. Siete troppo impulsivi nei confronti dell'amore, quindi cercate di trovare un maggiore equilibrio emotivo.

Sagittario: lasciatevi alle spalle le sensazioni negative, quelle che vi hanno fatto soffrire per amore.

Giove apre un nuovo capitolo amoroso per voi amici del Sagittario, ma dovrete avviare una storia consci del fatto che sarete voi i veri protagonist della scena. Abbiate quindi maggiore fiducia in voi stessi.

Capricorno: se le vostre sensazioni amorose sono tiepide e opache, forse è per via di una opposizione Saturno-Venere che vi provoca insoddisfazione. I ricordi vi opprimono e anche le tensioni si fanno sentire in ambito sentimentale, ma non temete, prima o poi l'amore con la 'A' maiuscola arriverà.

Acquario: non siate troppo frettolosi nel prendere delle decisioni amorose. Luna e Urano in quadratura vi rendono molto ribelli nei confronti dei sentimenti, pronti a vivere emozioni fuori dagli schemi, ma seguendo questo istinto 'selvaggio' non otterrete ciò che il vostro cuore desidera.

Pesci: il vostro cielo astrologico è molto fantasioso e ricco di novità. Un amore si affaccia in un suggestivo scenario romantico, ma voi siete insicuri e sondate la situazione con scrupolosità. Romantici ma con la testa tra le nuvole, dovrete decidere prima o poi cosa fare.