Agosto è quasi arrivato. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Leone per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto 2019. Di seguito, la stelle con amore, salute e il lavoro, ma anche consigli per affrontare al meglio il nuovo mese della stagione estiva. Nell'ultimo periodo i nati sotto il segno del Leone hanno vissuto un buon momento soprattutto a livello psicofisico.

C'è stato infatti un bel recupero, grazie anche al Sole, che è entrato nel segno nella parte conclusiva della periodo. È stato possibile superare dei piccoli problemi e fastidi, trovando delle soluzioni importanti. Anche in amore sono stati vissuti dei bei momenti, non sono mancate situazioni passionali con il partner. Il cielo è stato interessante grazie anche alla positività di Marte nel segno. Nel lavoro, c'è stata una ripresa ed è stato possibile affrontare al meglio le problematiche che si sono presentate.

Il mese di agosto inizierà sottotono per i nati sotto il segno del Leone. È possibile, che a livello salutare, ci siano dei momenti di nervosismo, ma non temete perché riuscirete anche a trovare delle soluzioni a partire dalla seconda settimana del mese. Con Giove in buon aspetto, nell'ultimo periodo, riuscirete anche a vivere un momento di recupero psicofisico. In amore, dovrete essere carichi e positivi ed affrontare anche le situazioni più complesse, come delle tensioni, con maggiore tranquillità.

Nel lavoro, la seconda parte del mese sarà favorita per un maggiore guadagno. Di seguito, le stelle di agosto dettagliate con lavoro e amore per il Leone.

Oroscopo agosto: lavoro e amore per il Leone

In campo sentimentale, le prime due settimane saranno utili per conquistare il cuore della persona amata. Sarà possibile anche fare delle nuove conoscenze, sfruttate al meglio questo primo periodo del mese.

Le relazioni forti potranno vivere dei bei momenti, grazie ad un rinnovato desiderio di passionalità. Anche nel mese di settembre le stelle saranno dalla vostra parte, non mancheranno delle buone opportunità per coltivare delle nuove relazioni. Con Giove favorevole potrete prendere delle decisioni importanti, come l'arrivo di un figlio.

In campo lavorativo questo è il periodo giusto per affermarsi.

I progetti iniziati da tempo potranno ottenere il riscontro desiderato, grazie ai molti pianeti favorevoli dalla vostra parte. Con Venere e Marte, ma anche Giove, a partire dalla seconda settimana del mese ci sarà una buona ondata di positività che garantirà il vostro successo a livello professionale. Questa forza proseguirà anche nel periodo di settembre, quando potrete chiudere delle trattative.