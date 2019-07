È giunta una nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni che riguardano le giornate di fine luglio inizio agosto con lavoro, amore e salute dall'ariete ai pesci. Di seguito le stelle per il periodo fino a domenica 4 agosto 2019.

Ariete: sarà un'ottima settimana a livello sentimentale. In questo periodo di vacanza potrete sfruttare le diverse occasioni che vi si presenteranno per vivere delle belle emozioni con il partner o, se single, per fare delle nuove conoscenze.

In campo lavorativo è probabile che giunga qualcosa di interessante.

Toro: è il momento giusto per ricaricare le energie, presto avrete molte cose da fare ed ora potrete approfittarne per riposare un po' soprattutto a livello fisico. La parte centrale della settimana non sarà semplicissima da gestire, ma nulla di non superabile. In campo sentimentale le giornate migliori sono quelle del weekend, sentite la necessità di maggiori certezze.

Gemelli: in campo sentimentale chi ha discusso nell'ultimo periodo deve lasciare del tempo al partner ed anche a sé stesso per comprendere quale strategia affrontare per sistemare la situazione. Con la fine della settimana riuscirete a vivere momenti di serenità e complicità con il partner. In campo lavorativo alcune situazioni non sono andate come speravate, ci sono state molte spese da dover affrontare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: Venere non è più nel vostro segno, ma con la Luna dalla vostra parte, vivrete comunque delle belle emozioni, soprattutto nella parte centrale del periodo. In campo lavorativo le situazioni nate nell'ultimo periodo probabilmente comporteranno dello stress per voi. Cercate di rimanere forti in modo tale da riuscire a portare avanti le situazioni anche non troppo semplici.

Leone: con Venere nel segno vivrete dei bei momenti a livello sentimentale.

È un buon periodo per fare progetti importanti come matrimoni o convivenza, ma anche dei figli. Nel lavoro le occasioni non si faranno attendere, cercate di comprendere quale via giusta imboccare. Cercate di non spendere troppi soldi in questo periodo.

Vergine: nel lavoro vi sentite molto energici e pronti per affrontare le nuove situazioni in arrivo. Desiderate avere delle soddisfazioni ed è probabile che con il tempo riuscirete anche ad ottenerle. In campo sentimentale sono in arrivo delle novità che vi faranno sentire meglio, anche chi è reduce da una separazione riuscirà a guardare il lato positivo delle cose.

Astrologia di fine luglio e inizio agosto per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro alcune situazioni non sono andate come speravate, delle contrattazioni non hanno avuto esito positivo e questo vi ha demoralizzati. Non temete, in questo periodo arriveranno delle nuove opportunità, anche se in ritardo. In campo sentimentale gli ultimi mesi non sono stati semplici da gestire, ma andate verso una ripresa.

Scorpione: se avete vissuto dei momenti difficili con il partner o addirittura concluso una relazione da poco tempo, non vi sentite ancora pronti a guardare avanti con serenità. Evitate in questa settimana di fine luglio e inizio agosto per portare avanti delle polemiche che possono rivelarsi inutili. Nel lavoro, tenete sotto controllo il lato economico ed impegnativi per raggiungere nuovi traguardi.

Sagittario: molti i pianeti favorevoli per il segno. È un bel periodo sia per l'amore che per il campo lavorativo. Giornate interessanti per gestire i progetti saranno quelle del weekend. In amore, i single potranno fare degli incontri speciali per l'intero periodo.

Capricorno: l'ultimo periodo non è stato semplice da gestire per voi, a livello sentimentale avete dovuto affrontare delle complicazioni. Con l'arrivo del mese di agosto vi sentite maggiormente tranquilli e potrete vivere un momento di ripresa. Nel lavoro, i vostri progetti otterranno successo nei prossimi mesi.

Acquario: questo è il momento giusto per prendersi un momento di relax, avete bisogno di una pausa per non buttare all'aria tutto ciò che avete costruito fino ad ora. In campo sentimentale evitate le esagerazioni, in questo periodo non vi sentite propensi alle grandi emozioni.

Pesci: sentite l'esigenza di prendervi una vacanza, nonostante il vostro impegno non riuscite a portare avanti i progetti iniziati precedentemente. In amore, con Mercurio favorevole, i single potranno fare degli incontri interessanti ed alcune relazioni insoddisfacenti potrebbero vivere un momento di recupero.