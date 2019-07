Un nuovo weekend del mese di luglio è in arrivo. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda le giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio 2019. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Oroscopo e stelle del fine settimana per tutti i segni dello zodiaco

Ariete: weekend sottotono per il segno. Nella giornata di sabato potreste avvisare dei momenti di stanchezza, soprattutto in serata.

Domenica, cercate di fare attenzione a possibili polemiche.

Toro: fine settimana all'insegna dell'amore, soprattutto nella giornata di sabato 20 luglio. Domenica, vi sentite bene a livello salutare, ma anche lavorativo.

Gemelli: fine settimana di recupero per i nati sotto questo particolare segno. In campo lavorativo otterrete delle buone soddisfazioni anche in vista del futuro. Domenica buon momento sentimentale.

Cancro: è possibile che siate distratti e sottotono in questi due giorni del mese di luglio. Cercate di concentrarvi di più sul partner in modo tale da poter vivere delle belle emozioni.

Leone: è probabile che ci siano delle questioni sentimentali da risolvere nella giornata di sabato. Domenica, vivrete un momento di ripresa, vi sentirete infatti più sereni e ottimisti nei confronti del partner.

Vergine: nonostante alcuni periodi di stanchezza, otterrete degli esiti positivi in campo professionale.

Bene anche sentimenti, vi sentite più fortunati.

Bilancia: quelle in arrivo saranno delle giornate valide per dedicare del tempo per voi e sentirvi meglio rispetto alle settimane precedenti. In campo lavorativo vi sentite pronti a fare dei nuovi passi, fino a poco tempo prima inaspettati.

Scorpione: le relazioni nate in questo periodo è possibile che non si rivelino durature, ma solo dei momenti di svago.

Cercate di gestire al meglio i vostri sentimenti, anche a livello familiare.

Sagittario: sabato e domenica potreste vivere dei momenti di tensione sia a livello lavorativo che sentimentale. Cercate di riflettere bene per comprendere le ragioni di queste situazioni per voi difficili.

Capricorno: momento di indecisione in campo sentimentale, ma grande positività nel lavoro. Soprattutto domenica riuscirete ad essere particolarmente produttivi nei vostri progetti e a risolvere dei problemi in sospeso.

Acquario: piccola ripresa per quanto riguarda il settore professionale, è possibile che giungano delle proposte interessanti da valutare. Preparatevi al meglio per affrontare le novità in arrivo.

Pesci: con la luna nel segno vivrete un buon weekend, soprattutto in amore. Belle stelle per quel che riguarda la forma fisica e la salute, non manca energia.