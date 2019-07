Inizia l'ottavo mese dell'anno. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli nel periodo di agosto 2019? Scopriamolo, leggendo le previsioni sul lavoro, la vita sentimentale e salutare del terzo segno zodiacale. Il mese precedente è stato caratterizzato da alti e bassi sia a livello lavorativo che professionale. In particolare, in amore, c'è stato un buon recupero, grazie anche a Marte in ottimo aspetto, che ha garantito delle buone emozioni.

Per quel che riguarda il settore professionale, qualcuno ha deciso di cambiare mansione, ma in ogni caso il risultato è stato garantito, anche grazie a Mercurio dalla vostra parte. Un buon momento è stato vissuto inoltre dagli studenti che hanno affrontato dei progetti importanti. In campo salutare il mese è stato ottimo, utile per vivere dei momenti spensierati insieme alle persone amate.

Il mese di agosto proseguirà con una buona energia.

Riuscirete Infatti a recuperare la forza fisica e vitalità. Non mancherà la serenità, che da tempo attendete. Un periodo da tenere sotto controllo sarà quello compreso negli ultimi dieci giorni del mese, quando è probabile che dobbiate affrontare alcune questioni legate a delle questioni finanziarie. In amore ci saranno delle belle sorprese e non mancheranno dei buoni riscontri se si è in attesa di risposte.

Nel lavoro, dopo i periodi di perplessità, ricomincerete ad avere delle buone idee, ma anche delle conferme che avverranno in particolare nella parte centrale del periodo. Leggiamo, di seguito, dettagliatamente, le stelle di agosto con lavoro e amore per i Gemelli

Oroscopo agosto: amore e lavoro per i Gemelli

A livello professionale il mese di agosto sarà particolarmente favorevole per i nati Gemelli.

Dopo gli ultimi mesi faticosi, in questo periodo potrete ottenere delle conferme, non mancheranno delle soddisfazioni. È importante che sappiate riconoscere i buoni collaboratori per poter iniziare a pianificare anche dei nuovi accordi. Se ci sono state delle crisi, ora potrete trovare delle soluzioni. È un buon periodo, questo, per mettersi in gioco, particolarmente favorevole sarà la seconda settimana del mese.

Cercate di prestare invece attenzione alla parte conclusiva del periodo.

In amore, come anticipato, ci saranno delle belle sfide da affrontare e le vincerete. Le coppie che hanno superato delle crisi ora sono ancora più forti e recupereranno il tempo perduto godendosi una bella vacanza estiva. Siate cauti, come per il lavoro, nelle ultime giornate del mese, quando potrebbero nascere delle tensioni e delle polemiche che potrebbero rovinare l'armonia di coppia.