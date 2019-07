È quasi giunto il mese di agosto. Scopriamo le previsioni che riguardano tutti i nati sotto il segno del Toro per quel che riguarda il terzo mese dell'estate. Di seguito le stelle con lavoro, salute e sentimenti, ma anche suggerimenti per vivere al meglio e affrontare l'ottavo mese dell'anno. Nell'ultimo periodo i nati sotto questo particolare segno hanno vissuto un buon momento a livello lavorativo.

È stato possibile portare avanti le diverse situazioni, nonostante alcuni risolvibili problemi. In campo sentimentale non è mancata chiarezza, ma alcune coppie hanno vissuto un rallentamento, anche a causa di alcune spese da affrontare. I single hanno potuto fare degli incontri importanti. A livello salutare, non è mancato un po' di stress che ha condizionato alcune giornate.

Ad agosto il lato sentimentale non sarà semplice da gestire.

Qualcuno potrebbe essere intollerante ad alcune situazioni e creare problemi in particolare nella parte conclusiva del mese. In campo lavorativo non ci saranno grandi impegni e potrete dedicarvi al relax. Se ci sono delle questioni da affrontare, sarà inutile polemizzare troppo. In campo salutare, in particolare nelle prime due settimane, bisognerà essere cauti. Limitate le preoccupazioni, soprattutto per quel che riguarda il settore finanziario.

Un buon recupero psicofisico avverrà a partire dalla terza settimana del mese. Leggiamo, di seguito, dettagliatamente le previsioni che riguardano l'amore ed il lavoro dei nati Toro per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 agosto 2019.

Oroscopo agosto: lavoro e amore per il Toro

Come anticipato, i sentimenti saranno sottotono. Non sarà semplice affrontare delle situazioni in particolare nella parte conclusiva del periodo.

Non temete, le discussioni che nasceranno in questo periodo saranno facilmente superabili. È possibile che qualcuno debba affrontare delle situazioni legate al passato, come una discussione con un ex. Le relazioni che da tempo sono in crisi, potrebbero anche chiudersi. Cercate di stare più tranquilli nelle prime settimane del mese, perché nell'ultima potrete vivere un momento di recupero. Una netta ripresa ci sarà nel mese di settembre, quando riuscirete a risolvere anche dei vostri problemi interiori e ad affrontare le situazioni a cuor leggero.

A livello professionale, invece, non ci saranno molti impegni da affrontare. In particolare nella prima settimana del mese, cercate di mantenere la calma e riuscirete in questo modo ad affrontare anche gli ostacoli più difficili. Quello di settembre sarà un mese importante, anche i più giovani, potranno ricevere delle opportunità davvero interessanti in vista del futuro.