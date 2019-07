Il terzo mese dell'estate è quasi arrivato. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete per quel che riguarda il periodo compreso tra l'1 e il 31 agosto 2019. Di seguito, le stelle e gli astri su salute, amore e lavoro, ma anche suggerimenti per affrontare al meglio il periodo. Ultimamente i nati sotto il segno dell'Ariete hanno vissuto dei momenti sottotono in campo sentimentale.

Molta è stata la confusione e diverse le situazioni difficili da affrontare, ma con l'arrivo di Venere alla fine del mese, quello di agosto sarà un periodo migliore per vivere al meglio la vostra relazione e migliorare i rapporti con le persone alle quali tenete particolarmente. Nel lavoro, il periodo è stato favorevole per le nuove partenze, non sono mancate delle novità e delle occasioni, che proseguiranno anche nelle giornate del mese di agosto.

I progetti in breve tempo vedranno risultati sperati.

A livello salutare, l'energia, a luglio, è stata altalenante ed il fisico messo sotto pressione. Ad agosto la situazione migliora nettamente, sia a livello salutare che fisico e riuscirete a vivere un buon recupero per quel che riguarda l'energia e la vitalità. L'unico periodo in cui bisogna essere prudenti sarà la fine del mese, quando potrebbero esserci delle tensioni e agitazioni.

Leggiamo di seguito le previsioni astrologiche dettagliate che riguardano il lato sentimentale e quello lavorativo per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete.

Oroscopo agosto 2019: lavoro e amore per l'Ariete

In campo sentimentale vivrete dei bei momenti, non mancheranno le buone emozioni ed anche un pizzico di fortuna in più. Le storie nate da poco potrebbero decollare, ma anche le conoscenze appena iniziate potrebbero maturare in modo molto favorevole.

A partire dalla seconda settimana del mese Mercurio inizierà un transito favorevole nel segno e garantirà maggiore passione nei confronti del partner. La terza settimana del periodo sarà la migliore, ci saranno delle buone conferme e potrete vivere delle belle vacanze con le persone che amate.

Per quel che riguarda il settore professionale, agosto sarà un mese particolarmente efficace. Ci saranno delle belle novità ed anche la possibilità di lavorare a dei nuovi progetti che potrebbero rivelarsi importanti.

Favorite anche le collaborazioni per progetti a lungo termine che possono dare risultati in futuro. Periodo di buone idee quello compreso nella parte centrale del mese. Anche il prossimo settembre sarà favorevole per voi a livello lavorativo, con Giove che premierà i vostri sforzi per riuscire a portare avanti al meglio il vostro lavoro.