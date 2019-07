Una nuova settimana sta per prendere il via, scopriamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive del mese. Sarà un momento di grande energie e positività per il Cancro e il Leone, che per quanto riguarda il fisico e l'amore vivranno delle giornate estremamente vantaggiose. La Vergine al contrario inizierà la nuova settimana in maniera sottotono, per poi recuperare durante il week end, quando potrebbero nascere importanti progetti lavorativi.

Di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute della settimana, da lunedì 22 a domenica 28 luglio, per tutti i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo della settimana, dal 22 al 28 luglio, segno per segno

Ariete: le prime due giornate di questa nuova e ultima settimana di luglio saranno abbastanza faticose, potreste sentirvi fuori forma e di malumore. Tuttavia gli influssi positivi di Venere vi aiuteranno a scindere questi aspetti dalla vostra vita sentimentale, limitando al massimo i danni. Recupero dalla giornata di mercoledì 24 grazie al Sole in posizione favorevole.

Toro: al contrario di quella precedente, quella appena iniziata sarà una settimana molto positiva per i sentimenti. Le coppie che nelle giornate appena trascorse hanno attraversato dei momenti di incertezza e malcontento, potranno fare affidamento sul favore di Venere e trascorrere una settimana romantica e armoniosa. Durante le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero nascere delle problematiche sul lavoro, siate cauti ed evitate le decisioni improvvise.

Gemelli: la settimana inizia sottotono, ma durante le giornate centrali, grazie agli influssi della Luna in trigono al Sole in Leone vi sentirete investiti da una grande energia. Guarderete il mondo con maggior positività ed ottimismo e potrete trascorrere bei momenti di svago e spensieratezza insieme al partner, gli amici e la famiglia. Anche gli incontri sono favoriti. Recupero in ambito lavorativo, alcune problematiche potranno essere risolte.

Cancro: Venere e Mercurio nel segno daranno grande forza ai sentimenti durante quest’ultima settimana del mese. Sarà dunque un momento positivo per fare progetti per il futuro, ma anche per stringere nuovi legami. Al contrario l’ambito lavorativo potrebbe riservare qualche insidia, di certo non mancheranno i momenti di stress e agitazione a causa di Saturno dissonante e degli influssi della Luna.

Leone: quella che sta per iniziare sarà una settimana molto vantaggiosa sotto tutti i punti di vista. A partire dalla giornata di mercoledì 24 luglio il Sole nel vostro segno, in trigono alla Luna in Ariete, porterà un bel recupero fisico, vi sentirete energici e vitali, i fastidi delle giornate precedenti saranno solo un lontano ricordo. Cercate dunque di preservare la carica ritrovata, evitate di sottoporre il fisico a sforzi e stress eccessivi.

Bene la sfera sentimentale.

Vergine: con la Luna in opposizione la nuova settimana inizierà in maniera piuttosto faticosa per i nati sotto questo segno zodiacale. Litigi e discussioni sono dietro l’angolo anche in amore e qualcuno potrebbe accusare un calo di energie. Tuttavia da giovedì inizierà un momento di ripresa, potrete recuperare, seppure in parte, le energie e dedicarvi ad un importante progetto lavorativo.

Bilancia: durante le prime giornate della settimana sarà bene essere cauti, la Luna in opposizione potrebbe ostacolare il vostro cammino. Dunque il consiglio è di cercare di dosare con cura le forze ed evitare di sottoporsi a stress eccessivi. La situazione migliora già a partire dalla giornata di giovedì 25 luglio quando grazie agli influssi della Luna vi sentirete vivaci ed ottimisti. Vi attende un week end vantaggioso, in cui non mancheranno le sorprese.

Scorpione: inizio settimana molto vantaggioso sotto tutti punti di vista, grazie al favore di Venere, Luna e Mercurio. L’amore ricoprirà un ruolo centrale e anche i nuovi incontri saranno favoriti durante questa settimana. Sul lavoro non dovrebbero esserci complicazioni, anche se l’opposizione del Sole potrebbe rendervi più polemici del solito.

Sagittario: la settimana inizia leggermente sottotono, ma a partire da mercoledì si recupera alla grande. Gli influssi della Luna vi renderanno energici e positivi, avrete voglia di svagarvi e allontanarvi il più possibile dalle preoccupazioni della vita quotidiana. In questo momento sono favoriti i viaggi, ma anche piccole gita fuori porta che vi permettano di allontanarvi anche se per qualche ora dalla routine di tutti i giorni. Incontri favoriti.

Capricorno: durante le giornate centrali della settimana gli influssi della Luna in Ariete potrebbero rendervi nervosi ed eccessivamente testardi. Prestate molta attenzione, delle problematiche potrebbero nascere in amore e sul lavoro. Nel fine settimana tuttavia potrete recuperare, le energie non mancheranno, così come la voglia di fare. Potrete trovare delle soluzioni, se ne siete alla ricerca, ma anche vivere delle giornate di serenità e spensieratezza.

Acquario: a causa del Sole in opposizione, quella che sta per iniziare potrebbe rivelarsi una settimana abbastanza faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la vita professionale. Al contrario l’ambito sentimentale regalerà maggiori soddisfazioni, le coppie che durante i giorni precedenti hanno avuto dei contrasti potranno risolvere le problematiche e godersi un po’ di tranquillità.

Pesci: Venere e Mercurio in trigono a Nettuno nel vostro segno vi renderanno romantici e passionali, sarà una settimana emozionante per quanto riguarda la sfera sentimentale e anche i nuovi incontri sono favoriti. Bene l’ambito lavorativo. Week end di relax, non sentirete il bisogno di fare grandi cose, ma preferirete trascorrere dei momenti di serenità, in compagnia di un amico fidato, davanti ad un buon bicchiere di vino.