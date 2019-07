L'Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto si prospetta sereno per i nati sotto il segno della Vergine mentre la Bilancia sarà molto fortunata in amore. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: periodo abbastanza tranquillo per voi anche se non mancheranno gli impegni. Qualcuno potrebbe risentire di un po' di stanchezza. Attenzione ai problemi di cuore e a i rapporti con i familiari che potrebbero essere piuttosto tesi.

Toro: alcuni di voi potrebbero trovarsi ad affrontare dei problemi soprattutto in ambito lavorativo. A breve riuscirete davvero a rilassarvi, grazie ad un periodo di ferie che arriverà presto. Favorito l'amore nel weekend.

Gemelli: in questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto potreste ricevere una bella sorpresa. I pianeti saranno infatti dalla vostra parte e ci vedranno risolvere i problemi con il partner.

Chi è single potrebbe invece fare degli incontri molto interessanti. Buone notizie anche sul lavoro.

Cancro: un periodo decisamente interessante quello che sta per arrivare per voi. Le relazioni sentimentali si rafforzeranno ancora di più mentre chi non è impegnato avrà modo di divertirsi e fare nuovi incontri. Sul lavoro potrebbe arrivare un riconoscimento molto importante. Attenzione a Marte sfavorevole nel weekend

Leone: purtroppo per voi, questo sarà un periodo piuttosto pesante.

Marte in opposizione vi potrebbe far sentire molto stanchi ma dovete mantenere la concentrazione, soprattutto in ambito professionale. Qualcuno potrebbe vivere dei momenti di forte tensione con il partner.

Vergine: giornate super quelle che vi aspettano in questa settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto. Marte nel vostro segno vi garantirà una certa serenità. Le relazioni sentimentali saranno stabili e qualcuno potrebbe essere alle prese con la programmazione di una vacanza.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: i nati sotto questo segno saranno i più fortunati della settimana. Venere in congiunzione vi permetterà di godere di momenti di grande passione. Chi ha avuto momenti di crisi nella propria relazione potrà finalmente chiarire tutti dubbi. Sul fronte lavorativo potrebbero arrivare delle ottime novità, attenzione a chi cercherà di ostacolarvi e screditarvi solo per invidia.

Scorpione: Mercurio sfavorevole non vi renderà per niente sereni. Alcuni rapporti familiari potrebbero complicarsi e anche sul lavoro le cose sembrano non andare proprio per il verso giusto. Potreste risentire delle fatiche di questo periodo e accusare un forte stress fisico. Se riuscirete ad avere pazienza uscirete vincitori di ogni situazione.

Sagittario: tante soddisfazioni sono in arrivo, soprattutto per chi nell'ultimo periodo si è impegnato molto in ambito lavorativo.

Chi ha chiuso una relazione potrà ricominciare a guardarsi intorno. Se avete qualche problema, confidatevi con amici e parenti che sicuramente sapranno aiutarvi.

Capricorno: un periodo emozionante e pieno di avventure quello che arriverà in questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto. Finalmente siete riusciti a raggiungere una fase di serenità ed un equilibrio emotivo nella vita di coppia. Alcuni però, potrebbero vivere una crisi profonda. Grazie a Marte riuscirete ad affrontare qualsiasi difficoltà.

Acquario: Mercurio in opposizione vi farà vivere delle situazioni complicate. Sul lavoro alcuni progetti sembrano essersi bloccati e dovrete aspettare ancora parecchio prima che possiate fare dei passi avanti. Nel weekend Marte positivo vi aiuterà a recuperare un po' di tranquillità.

Pesci: buone notizie in arrivo nella settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto. Alcuni potrebbero riallacciare i rapporti con il partner, altri riusciranno a ritrovare la forza di ricominciare da zero. Concedetevi un periodo di relax per recuperare l'energia.