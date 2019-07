Ultimo giorno della settimana che entra nel vivo. Vediamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 luglio 2019, con amore, lavoro e salute in primo piano in questa nuova giornata della settimana. Con la luna nel segno del Cancro in molti sarete particolarmente vitali in questa domenica di fine luglio. Belle le sensazioni che riguardano il lato amoroso e delle amicizie, soprattutto per i nati in Acquario e Bilancia. A seguire le previsioni del giorno con le analisi astrali sui dodici segni.

Le previsioni di domenica da Ariete a Vergine

Ariete - E' arrivato il momento di farsi valere sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Dovete iniziare ad essere molto propositivi, come d'altronde nella vostra natura! Siete in pieno recupero questa domenica soprattutto in amore. La giornata può creare polemiche: questo accade perché non avete più voglia di fare le cose di prima. E' un periodo di grande rinnovamento nelle amicizie.

Sul lavoro, è il caso che teniate ogni situazione sotto controllo. In miglioramento la salute.

Toro - Tutto ruota intorno alla legge del denaro: amato e odiato. Se da una parte ciò che si produce gratifica, dall’altra obbliga a fare i conti con chi non paga, chi difende solo i suoi interessi. Rincari ed extra, anche i più banali, gettano in crisi i nervi: Mercurio alle spalle è birichino. I Luminari nel segno proteggono le coppie felici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Venere favorirà le avances dei single in cerca di felicità. In ambito sentimentale, ci sono delle buone opportunità da poter gestire. In serata potreste sentirvi stressati, cercate di riposare.

Gemelli - Vi piacerà questa domenica perché vi assomiglierà moltissimo. Ben vengano le novità in amore e nell'ambito professionale. Il tuo oroscopo sostiene che i rapporti familiari sono rimasti vittime d'incomprensioni nel corso di questi ultimi giorni.

Chi lavora andrà incontro ad interessanti novità, da cogliere sul nascere.

Cancro - Sarà molto generosa questa domenica di fine settimana per molti di voi Cancro. Attenzione a non fare confusione, soprattutto in amore ci sono molti nodi da sciogliere. Sarete vincenti solo se direte la verità; potreste sospettare qualcosa di strano, gelosie infondate in ambito di coppia. Nel lavoro, se avete a che fare con questioni legali, al momento poco si risolve.

Recupero per il fisico a fine giornata.

Leone - Potreste essere un po' giù di tono nel corso di questa nuova domenica di fine weekend, spesso sarete insofferenti: i piccoli contrattempi, i disguidi, anche le più piccole incomprensioni con il partner vi urtano e vi mettono di cattivo umore. Positivo il contatto con gli altri, la Luna oggi si trova proprio in vena di aiutare e ciò determina un elemento di forza.

Amore appassionato con una persona Cancro o Toro. Nel lavoro meglio vivere tutto con serenità, evitate stress di troppo. Fisico in miglioramento.

Vergine - Periodo difficile per i single. Vi sentite scontenti. In altri termini siete psicologicamente deboli e indifesi, vale a dire nelle condizioni di spirito ideali per innamorarvi perdutamente! Chi è alle prese, invece, con una situazione sentimentale logora troverà la forza necessaria per rinunciare a un legame che non ha più il peso e il significato di una volta. Nel lavoro evitate di discutere se alcune cose non vanno, mantenete un certo ottimismo. Forza per il fisico.

Astrologia del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - .Questa domenica non accettate impegni gravosi e questioni complicate. Se vi sentite giù di tono, prendetevi un momento di pausa. Spesso voi della Bilancia siete dei buongustaio e questo fine weekend porterà qualche dolcetto in più da gustare a pranzo o a cena! A livello lavorativo possibili novità per chi cerca occupazione. Fisico in calo in serata a causa di pianeti in diretta opposizione al segno.

Scorpione - Sarete nervosi e polemici questa giornata di fine settimana. Capiamo che che siate agitati per vari motivi, ma cercate in questa domenica di non mettere troppa agitazione anche in famiglia. In amore, invece, grandi novità dalla prossima settimana. In amore è una giornata che anticipa un ottimo finale di weekend, il che permetterà di vivere qualche bella emozione. Riuscirete a recuperare alcuni rapporti. Fisico in miglioramento.

Sagittario - L’amore questa domenica sarà la vostra guida, il faro da seguire per trovare la rotta giusta, la bussola che indica la direzione da tenere per giungere felicemente in porto. E il porto che desiderate raggiungere sarà quello di una perfetta intesa di coppia: vi sentirete (e sarete) molto più espansivi del solito, inclini a manifestazioni esplicite d’affetto, qualche volta persino romantici. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono degli accordi da prendere, questa è la giornata ideale. Favoritissime le attività collegate alla vendita, alla comunicazione e alla pubblicità..

Capricorno - Giornata che parte bene, tuttavia prenderete tutto con troppo impeto, forse perché arrivano le ferie d'agosto e siete indietro con il lavoro e dovete recuperare il tempo perduto. Amore in recupero sia in coppia che da single. Riaprire il baule dei ricordi non è sempre ciò che è bene fare, specie se alcune esperienze vi hanno creato agitazione. Sul lavoro, è possibile iniziare dei nuovi progetti, anche perché il fronte salutare sarà ottimo.

Acquario - State vivendo un momento particolare, sicuramente complesso. Desiderate un nuovo amore oppure, se siete in coppia, sarà difficile contenere una certa voglia di uscire dai soliti schemi. La grande spinta rinnovatrice del Cielo influisce in positivo sulla vostra vita. Vale la pena di lasciarsi andare a qualche intrigo d'amore in più. Un amore "spento" può riaccendersi di colpo. A livello lavorativo mancherà qualcosa dal punto di vista fisico, ma nulla di preoccupante e tutto nella norma.

Pesci - In amore questa domenica potrebbe arrivare qualche ottima occasione in grado di garantire un recupero importante. Non sono pochi i dubbi che vi assalgono e poi c'è anche da pensare a qualche grana economica. Quante sono le responsabilità che vi sono piovute addosso ultimamente? Lasciate tutto per dopo le ferie e pensate solo a divertirvi! A costo di tagliare rapporti inutili dovete cercare di ritrovare la tranquillità interiore. E' probabile che, nell'ambito del lavoro ci siano già delle trasformazioni importanti. Salute in risalita.