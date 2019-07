L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto si prospetta carico di ottimismo per lo Scorpione, mentre la Vergine potrebbe non essere molto serena nei sentimenti. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo state attraversando una fase di cambiamento che vi permette di mettervi in gioco sul piano professionale. Fortunatamente siete molto riflessivi e prima di fare un passo avanti ponderate bene ogni cosa.

Toro: un benessere fisico e mentale vi accompagna in questo periodo. Siete molto sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, motivo per cui riuscirete ad essere molto attraenti agli occhi di chi vi sta intorno. Chi ha una relazione cercherà di ritrovare una maggiore complicità con il partner.

Gemelli: in questa settimana dal 5 all'11 agosto in molti decideranno di prendersi un periodo di vacanza da dedicare alla propria persona.

Avete deciso di concentravi maggiormente su voi stessi, ma qualche contrasto in famiglia e contrattempo renderà necessaria la vostra presenza.

Cancro: Luna in buon aspetto per voi, che vi regalerà un periodo di grandi emozioni, soprattutto nel weekend. In amore riscoprirete tutta la vostra dolcezza con chi avete a fianco, Chi è single potrebbe incontrare la persona giusta per il proprio futuro.

Leone: nell'ultimo periodo avete deciso di mettervi in gioco e realizzare tutti i progetti che un tempo avevate messo da parte.

In ambito lavorativo sarete molto fortunati e grazie al vostro impegno riuscirete ad ottenere i risultati desiderati.

Vergine: Mercurio in aspetto dissonante potrebbe mettere a dura prova i rapporti con familiari e parenti. Nella settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto potreste sentirvi non capiti da chi vi sta accanto e cercare di isolarvi. Dedicate un po' di tempo ai vostri hobby per schiarirvi le idee.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: qualche piccolo contrattempo a lavoro potrebbe scombussolare i vostri piani: cercate di non essere catastrofici, ma di risolvere al meglio ogni problematica che vi si presenterà. Dovrete rimboccarvi le maniche soprattutto nel weekend, in cui sarete oberati di impegni e stressati.

Scorpione: se dovete prendere decisioni importanti è meglio che lo facciate subito anziché rimandare e far crescere l'ansia in voi.

Se dovete tagliare alcuni rapporti fatelo: inizialmente potreste stare male, ma poi vi sentirete meglio. Avete bisogno di persone che sappiano ascoltarvi e incoraggiarvi.

Sagittario: Marte in aspetto favorevole vi farà vivere la settimana dal 5 all'11 agosto in maniera molto emozionante. A livello sentimentale dovrete lasciarvi un po' più andare, specialmente se avete vissuto un periodo altalenante nelle relazioni.

Capricorno: alcune tensioni potrebbero scombussolare le relazioni sentimentali. Non siate troppo pesanti con il partner, ma mostratevi invece più aperti al dialogo, solo così potrete risolvere i vostri problemi. Sul lavoro qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote.

Acquario: dovrete risparmiare in ambito economico perchè a breve dovete fare alcuni investimenti importanti per la vostra carriera. Non preoccupatevi se in questo periodo sarete costretti a tirare un po' la corda: i vostri sacrifici saranno ripagati in un futuro molto vicino.

Pesci: la settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 agosto vi darà la possibilità di prendervi alcune soddisfazioni personali. Nell'ultimo periodo vi siete presi un periodo di relax ed avete maturato alcune idee che adesso state cercando di mettere in atto.