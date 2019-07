Ottavo mese dell'anno in arrivo. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano il settore sentimentale, quello professionale e salutare di tutti i nati Vergine per il periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto 2019. Di seguito le stelle con suggerimenti per affrontare nel migliore dei modi il terzo mese della stagione estiva. Il mese di luglio ha visto un particolare risveglio in campo sentimentale.

I rapporti hanno vissuto un momento di rafforzamento ed è stato possibile anche fare dei discorsi importanti per il futuro. In campo lavorativo non è mancata della fortuna, i progetti ai quali tenevate particolarmente hanno avuto un riscontro positivo anche dall'alto. Non sono mancate opportunità da poter cogliere al volo. In campo salutare non sono mancati dei momenti di agitazione, ma siete riusciti anche a vivere delle giornate di relax e concedervi dei momenti di vacanza.

In particolare nella parte centrale del periodo è stato possibile trovare delle soluzioni ad alcuni problemi che gli davano fastidio.

Nel mese di agosto vivrete un momento di recupero livello salutare, ritroverete le forze in particolare nelle settimane centrali, ma anche conclusive del periodo. Con Marte dalla vostra parte vi sentirete particolarmente energici e potrete iniziare delle cure efficaci. Nel lavoro potete fare delle programmazioni importanti per il futuro, non mancheranno delle grandi novità e le situazioni potranno funzionare al meglio.

In amore, ci saranno delle soddisfazioni ed anche delle soluzioni a dei contrasti apparentemente irrisolvibili. Leggiamo le stelle del mese di agosto che riguardano il settore lavorativo e quello sentimentale dei nati Vergine.

Oroscopo agosto: lavoro e amore per la vergine

In campo sentimentale non mancheranno delle belle soddisfazioni ed anche delle soluzioni, come anticipato. Nella parte centrale del periodo sarà possibile fare degli incontri delle nuove conoscenze che avranno un esito favorevole anche a lungo termine.

L'ultima settimana di agosto, sarà caratterizzata dalla positività dei diversi pianeti, tra cui Venere e Mercurio, e potrete così risolvere delle crisi che vi tormentano. Nel mese di settembre sarà possibile organizzare delle situazioni importanti con il partner, la forza non mancherà.

In campo lavorativo questo è un buon periodo ed è il caso che ne approfittate per iniziare dei progetti, completare delle situazioni non ancora concluse, ma anche a trovare delle buone e nuove collaborazioni.

Se alcune situazioni non saranno semplice da gestire nelle prime due settimane del periodo, con il concludersi del mese troverete la forza per sistemare tutto.