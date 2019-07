Nella giornata di giovedì 11 luglio, i nativi Leone potrebbero subire una battuta d'arresto sul posto di lavoro. Vergine sarà particolarmente determinata ma lo stress potrebbe giocare dei brutti scherzi, mentre Gemelli sarà molto più flessibile. Infine, per i nativi Pesci la loro giornata potrebbe essere molto importante.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 11 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 11 luglio 2019 segno per segno

Ariete: i problemi che si presenteranno sul posto di lavoro potrebbero mettervi in seria difficoltà durante la giornata di giovedì.

Provate a vedere le cose dal loro lato positivo per cercare di risolvere la situazione. Voto - 6,5

Toro: prenderete la decisione di svolgere gli incarichi più pesanti durante la giornata di giovedì. Ciò nonostante la situazione potrebbe ritorcersi contro di voi e mandare in fumo i vostri guadagni. Voto - 6

Gemelli: il semplice dialogo nei confronti del partner vi metterà di buon umore e vi aiuterà ad affrontare al meglio la vostra giornata lavorativa.

Preparatevi ad una serata di passione con il partner. Voto - 8

Cancro: una persona a voi cara sta approfittando troppo della vostra bontà ma voi non volete essere scortesi. Cercate di spiegare la situazione senza creare litigi. Voto - 7

Leone: il vostro andamento lavorativo potrebbe calare durante la giornata di giovedì. Cercate di non farvi scoraggiare davanti a tale problema e continuate a dare il meglio di voi. Voto - 7

Vergine: avrete una gran voglia di stare con il vostro partner in questa giornata di giovedì.

Ciò nonostante il nervosismo potrebbe mettere in discussione la vostra relazione di coppia. Voto - 6,5

Bilancia: gli ultimi sforzi sul posto di lavoro non vi soddisfano del tutto. Potreste prendere in considerazione l'idea di cambiare lavoro, ma ne risentirete in ambito economico. Voto - 6

Scorpione: il buonumore del partner riuscirà a scacciare il vostro nervosismo e aumenterà la passione che è in voi. Per quanto riguarda il lavoro, un collega vi offrirà aiuto per completare un progetto lavorativo.

Voto - 7,5

Sagittario: in questa giornata di giovedì vi dedicherete alle vostre amicizie. Inaspettatamente, un amico potrebbe farvi venire un'idea brillante per completare un vostro progetto lavorativo. Voto - 7,5

Capricorno: la vostra salute è in calo e questo potrebbe influire sul fronte lavorativo. Cercate di riprendervi per riuscire ad ottenere nuovamente dei buoni risultati. Voto - 6,5

Acquario: state facendo troppe spese nell'ultimo periodo e questo sta prosciugando le vostre finanze.

Fareste meglio ad evitare di spendere altri soldi per il momento. Voto - 6,5

Pesci: avrete voglia di stare vicini al partner durante la giornata di giovedì. Questo aumenterà l'intesa di coppia e vi consentirà di passare una serata ricca di passione. Voto - 8