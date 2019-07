Le previsioni astrali di mercoledì approfondiscono le relazioni di coppia tenendo conto dell'entrata di Sole nel cielo astrologico del Leone. Generosità e amore cammineranno di pari passo anche nelle relazioni di Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario. Mercurio in Cancro rende l'intelligenza adatta a comprendere lo stato d'animo del partner, proprio perché spinti da un'energia empatica e profonda. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: positivi e pronti a vivere una vita attiva in coppia, sfrutterete al massimo la presenza di una Luna carica di energia nel vostro cielo. Difenderete anche un ideale di libertà che vi spinge a vivere la relazione in modo più indipendente.

Toro: insofferenti alla solita routine quotidiana, utilizzerete tutta la vostra creatività e fantasia per rendere l'amore di coppia più entusiasmante e positivo.

Una nuova spinta vi viene conferita da Urano e Luna, che in sinergia renderanno il vostro rapporto intenso e più competitivo.

Gemelli: grazie all'influsso solare proveniente dal domicilio del Leone, combatterete tutto e tutti pur di difendere il vostro amore di coppia e lo farete con spirito coraggioso e intraprendente. In questo modo riuscirete a trovare le conferme giuste, utili a superare le vostre insicurezze.

Cancro: Mercurio nel vostro cielo vi farà captare le sensazioni del partner e capendo subito lo stato d'animo di chi vi sta vicino, riuscirete a dare campo libero a una sensibilità nuova e profonda, utile per risolvere eventuali attriti o frasi celate dalla persona amata.

Leone: il Sole entra ad illuminare la vostra casa astrologica e rende il vostro amore molto intenso e deciso. Prenderete in mano la situazione, dedicandovi anima e corpo alla relazione, anche se sarete un po' narcisisti.

Vergine: più che comprendere eventuali problematiche in coppia, cercherete di capire l'emotività del vostro partner e Mercurio vi sarà complice, svolgendo questa analisi empatica.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: instabili e lunatici per via di un'opposizione dell'astro d'argento che si fa sentire in coppia, vi risulterà difficile mantenere un certo equilibrio nel rapporto amoroso. Cercate di contenere il nervosismo e trovate una valvola di sfogo per liberarvi da questa energia negativa.

Scorpione: in coppia, riuscirete a cogliere alcune espressioni non verbali, taciute dal partner ma scoperte da voi con maestria, proprio perché spinti da un'energia quasi premonitrice che vi fa capire lo stato d'animo della persona amata, senza bisogno di parole.

Sagittario: una nuova energia vi viene conferita dal Sole in Leone che vi permette di superare alcune avversità in coppia, con spirito battagliero e molto scaltro.

Dinamici e anche un tantino aggressivi, puntate sulla fortuna di Giove che vi elargisce splendidi momenti a due.

Capricorno: molto malinconici per via di una quadratura di Luna e Saturno, tenderete a ritirarvi in solitudine proprio per il fatto che non state vivendo l'amore di coppia come vorreste. Il fatto è che non riuscite ad esprimere le vostre sensazioni come vorreste, ecco perché si sprigionano tensioni e angosce.

Acquario: non lasciatevi lambire da un atteggiamento poco costante provocato da un Sole in opposizione che vi rende antipatici e molto ambigui nei confronti del partner. E ricordate che un comportamento dispotico tende a cristallizzare il rapporto amoroso in maniera negativa.

Pesci: la posizione di Nettuno e quella di Sole fanno sì che voi assorbiate come una spugna l'emotività del partner, come una mancanza di armatura che non vi difende dal pessimismo e vi crea dipendenza.