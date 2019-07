Un'altra settimana sta per concludersi, ma prima di scoprire quali progetti hanno in serbo le stelle per il weekend, vediamo l'Oroscopo di domani. Sarà una giornata sottotono per il Leone, che si sentirà particolarmente nervoso ed irritabile, al contrario inizia un momento di ripresa per la Bilancia e lo Scorpione, che in queste giornate potranno trovare alcune soluzioni ai loro problemi. Ecco di seguito l'oroscopo completo su amore, lavoro e salute della giornata di giovedì 11 luglio 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 11 luglio 2019, segno per segno

Ariete: sarà una giornata alquanto faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. In ambito lavorativo, così come all’interno della sfera sentimentale potrebbero nascere litigi e incomprensioni. Il consiglio degli astri è di essere cauti. Durante queste ultime giornate della settimana le stelle non saranno in posizione favorevole, dunque sarà meglio cercare di limitare i danni.

Toro: le giornate precedenti non sono state prive di tensioni e agitazioni per il segno, tuttavia gli astri non sono in posizione dissonante e la giornata di giovedì 11 luglio si potrebbe rivelare abbastanza vantaggiosa. Potrebbero esserci delle novità soprattutto per quanto riguarda il settore lavorativo, qualcuno potrebbe ricevere un importante proposta o iniziare un nuovo progetto. In amore torna la serenità.

Gemelli: il mese di luglio 2019 sarà un momento positivo e di rinnovamento per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Sarà infatti possibile per i single fare degli incontri interessanti, mentre per le coppie insieme da tempo potrebbero nascere importanti progetti per il futuro. Al contrario gli astri consigliano a coloro i quali nelle giornate precedenti hanno affrontato nei momenti di crisi, di aspettare il weekend per cercare un chiarimento.

Cancro: quella di domani sarà una giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti. Il mese di luglio infatti si rivelerà positivo in tal senso non solo per le coppie, ma anche per coloro i quali vogliono ricominciare dopo una separazione o una storia finita.

Al contrario delle incertezze potrebbero nascere all’interno dell' abito lavorativo, c'è dell'insoddisfazione nell'aria.

Leone: sarà una giornata sottotono per il segno, vi sentite nervosi e di cattivo umore. All’interno dell’ambito lavorativo potrebbero nascere delle tensioni, attenzione solo a non sfogare lo stress accumulato sulle persone che vi stanno intorno e in amore. Non fareste altro che aumentare i contrasti. Fine settimana di recupero.

Vergine: questa giornata sarà molto interessante per la Vergine, soprattutto per coloro i quali hanno bisogno di chiarirsi le idee in proposito ad alcune decisioni lavorative da prendere. Gli astri sono dalla vostra parte, chiaritevi le idee e potrete iniziare a muovervi nella direzione scelta.

Bilancia: rispetto alle giornate iniziali del mese questa si rivelerà molto più positiva. I nati sotto il segno della Bilancia potranno guardare al futuro con maggiore ottimismo ed iniziare a risolvere alcune delle problematiche nate durante le giornate precedenti, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Al contrario delle incertezze restano in ambito lavorativo.

Scorpione: sarà una giornata di leggera ripresa, almeno per quanto riguarda i rapporti interpersonali e le questioni sentimentali. Tuttavia qualcuno potrebbe ancora accusare dei piccoli fastidi fisici, soprattutto a gambe e schiena. Il consiglio degli astri per la giornata di giovedì 11 luglio e quello di concedersi un po’ di riposo ed evitare stress eccessivi.

Sagittario: nel bene o nel male sarà un giovedì molto importante per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Qualcuno infatti potrebbe prendere delle decisioni importanti riguardo al futuro della propria storia d’amore. Questo non significa per forza buone notizie, qualcuno infatti potrebbe decidere di concludere la propria relazione.

Capricorno: durante questa giornata qualcuno potrebbe essere chiamato a prendere una decisione. Gli astri infatti lasciano intendere che quella di giovedì si rivelerà una giornata importante per il segno. Il consiglio è quello di fidarvi del vostro istinto e del vostro cuore, solo così potrete fare la scelta giusta, uguale che si tratti di amore o di lavoro.

Acquario: quella di domani si rivelerà una giornata alquanto sottotono per il segno. In ambito lavorativo potrebbero essere nate delle tensioni, vi sentite nervosi ed agitati e questo si riflette anche sul fisico. Cercate di prendervi un momento di relax per riordinare le idee.

Pesci: quella di giovedì sarà una giornata di grande ripresa per il segno, in particolar modo per quanto riguarda il fisico. Tuttavia potrebbero continuare le tensioni all’interno della sfera sentimentale, gli astri consigliano di non prendere decisioni affrettate. Sarebbe meglio passare un po’ di tempo da soli per capire cosa volete per il vostro futuro.