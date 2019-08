A livello astrale inizia in questi giorni il passaggio dei pianeti nel razionale segno Vergine, ponendo quindi fine alla stagione del Leone.

Vediamo cosa predicono le stelle per questa settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 agosto per gli ultimi sei segni dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Marte già si trova nel segno della Vergine, Venere arriverà il 21 ed il Sole 23

Bilancia: il Sole continua il suo soggiorno attraverso la vostra undicesima casa per gran parte della settimana prima di trasferirsi nella dodicesima casa e chiudendo il vostro anno astrologico.

Marte e Venere si spostano a breve. Non sottovalutate la necessità di segretezza durante la gestione di alcuni incarichi sensibili. Giocate le vostre carte al momento giusto senza rivelarle prematuramente. Riducete le spese inutili, limitandovi alle cose essenziali usando molto giudizio. Mercurio è ancora nella vostra undicesima casa e vi aiuta a guadagnare, prendendo decisioni intelligenti negli affari.

Scorpione: il Sole continua il suo viaggio attraverso la vostra decima casa per gran parte della settimana, prima di trasferirsi nell'undicesima casa. Marte lo segue a ruota e Venere lo farà di lì a poco. Durante questo periodo gestirete un bel po' di situazioni lavorative ed aziendali in tipico stile Scorpione: mosse segrete, un'attenta pianificazione e uno scacco matto a fine partita per rivendicare la vittoria.

Mercurio ancora nella vostra decima casa (quella del successo) aiuta a gestire qualsiasi situazione professionale con obiettività impeccabile, senso del fair-play e perfezione logica.

Sagittario: il Sole prosegue il suo viaggio attraverso la vostra nona casa per gran parte della settimana, prima di passare nella decima, dove si incontrerà con Marte ed una bellissima Venere. Il vostro senso di autostima sarà strettamente legato a ciò che potete ottenere in contesti professionali.

Avrete la rara capacità di prendere decisioni che osano come non mai, ma senza essere sconsiderati. Mercurio nella nona casa promuove chi si lancia in nuovi corsi o ha aspirazioni accademiche superiori. Favoriti anche i lunghi viaggi.

Capricorno: il Sole continua il suo viaggio attraverso la vostra ottava casa solare per gran parte della settimana prima di trasferirsi nella nona casa il 24 agosto.

Marte si sposta nella vostra nona casa solare il 19 agosto e Venere lo segue il 22 agosto. Avrete il gusto dell'esotico in amore durante questo periodo. Le interazioni con persone di altre culture o nazionalità saranno entusiasmanti e produttive. Mercurio nella vostra ottava casa solare rende questo un buon momento per gestire le commissioni più banali.

Acquario: il Sole viaggia attraverso la vostra settima casa solare per gran parte della settimana prima di passare nell'ottava casa solare il 24 agosto.

Marte la sta già percorrendo e sta preparando la strada all'ingresso di Venere. Cercherete un legame romantico a livello della vostra anima e non solo sul piano fisico; gesti superficiali e cose dolci non vi stupiranno più, è tempo di aprire gli occhi. Problemi in famiglia possono essere risolti più serenamente: basterà solo volerlo. Mercurio in settima casa solare promuove ottime dinamiche per sistemare questioni di famiglia.

Pesci: il Sole continua il suo viaggio attraverso la vostra casa del lavoro, la sesta, per gran parte della settimana, prima di passare alla settima, accendendo i riflettori sul matrimonio. Anche Marte e Venere punteranno la loro luce nello stesso ambito. Pensate meno a voi stessi e di più agli altri: è solo dando che possiamo ricevere molto. Lavorate in stretta collaborazione con altri che condividono obiettivi simili per ottenere progressi in tutte le questioni che avete a cuore.