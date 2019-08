Quando un pianeta cambia posizione nello zodiaco fonde la sua energia con quello del segno che lo ospita: Mercurio transiterà nel segno del Leone fino al 29 agosto.

E come nel cambio di tonalità di un cantante durante una performance, così cambia il modo in cui la sua energia verrà impiegata per compiere la sua azione. In tutto ciò il Sole del segno che ospita il passaggio, diventa il direttore d'orchestra di questo concerto.

Come per ogni transito è bene non focalizzarsi solo sul Sole di nascita, ovvero il segno zodiacale, ma fare riferimento anche alla casa astrologica in cui transita o punti particolari del tema di nascita.

Mercurio rientra nel segno del Leone

L'energia mentale di Mercurio (la comunicazione ed i relativi scambi con gli altri, le idee ispirate e degli scambi) riceve un'impennata di energia dopo il placido passaggio nel segno del Cancro.

Il cambio energetico sarà fortissimo passando dallo stato di acqua calma e tranquilla ai mari più tempestosi: la comunicazione diventa orgogliosa, punta a mete più alte e a volte arroganti e violente. Insomma si passa dalla riflessione all'azione senza indugio e senza riserve.

Il problema principale di questo passaggio è che Mercurio in Leone è in caduta e quindi si rischia che questa comunicazione in effetti non ci sia, che sia un monologo incentrato su se stessi e sui propri bisogni, vista la simbologia del pianeta che lo ospita.

All'inizio del transito formerà una quadratura con Urano in Toro e dovremo fare attenzione un po' tutti con scocciature non preventivate. Bellissima la congiunzione con Venere per appianare le discordie affettive o per trovare un nuovo partner. Sarà in congiunzione anche con Sole e Marte favorendo nuovi progetti o dando una bella spinta a quelli arenati.

Lo ricevono positivamente Ariete, Leone, Sagittario in trigono, e Gemelli e Bilancia in sestile.

Le comunicazioni per questi segni verranno facilitate e la ripresa del moto diretto di Giove ed il suo trigono con Mercurio, dopo la sua lunga retrogradazione, concorrerà a sbloccare situazioni arenate e nel caso dei Gemelli anche occasioni (non semplici vista l'opposizione) di fare passi avanti.

Toro, Scorpione e Acquario lo ricevono in maniera difficile e spigolosa, le problematiche saranno dietro l'angolo.

Avranno problemi nella comunicazione e l'Acquario, che ne sperimenterà l'opposizione, dovrà fare maggiore attenzione all'uso della parola e a non farsi fraintendere.

La Vergine avrà il suo padre celeste nel segno alle sue spalle, insieme a Sole, Marte e Venere, e sperimenterà un periodo di profonda riflessione un po' in ogni ambito della vita. Affidatevi ad un Gemelli, vostro mercuriano fratello, per avere una visione più completa della situazione.

Gli altri segni non coinvolti direttamente nel transito avvertiranno comunque una ventata di positività, come una leggera brezza nell'aria o un po' più voglia di attaccare briga o farsi rispettare.