Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo del 5 agosto rivela che i nativi del Cancro si sentono insoddisfatti in amore, mentre le persone dell'Acquario hanno bisogno di riflettere su alcune situazioni. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa giornata di lunedì.

Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine

Ariete – Lunedì importante e ricco di sfide. Molti sono impegnati in progetti e in tante altre cose e quindi si aspettano risultati soddisfacenti.

Tutto procede velocemente, anche se dovrete superare alcuni ostacoli. In settimana potrebbe arrivare una buona risposta.

Toro – La giornata di lunedì parte favorevole. È arrivato il momento di rimettervi in gioco. Molti riceveranno una proposta di lavoro interessante che darà piccole o grandi soddisfazioni. Tutto dipende dalle vostre capacità e da ciò che desiderate effettivamente. Coloro che hanno avuto grossi problemi stanno reagendo alla grande.

Gemelli – Giornata di buone opportunità, anche se un po' fiacca. Magari i pensieri sono tanti e si fa fatica a riposare bene di notte. È stato un anno faticoso, soprattutto per gli accordi o per i contratti. Coloro che aspettano una risposta potrebbero averla in queste ore. Attenzione però a un calo fisico, non stancatevi troppo.

Cancro – Periodo d'insoddisfazione, soprattutto nelle coppie di lunga durata.

Alcuni vogliono vivere un rapporto particolare, passionale e sensuale. Se tutto ciò viene a mancare, forse è meglio cercare altrove. Nel lavoro dovete fare attenzione: c’è sempre qualcuno pronto a contrastarvi.

Leone – Giornata redditizia. Potreste chiudere un contratto e trovare una nuova soluzione. È un lunedì ideale per coloro che vogliono innamorarsi. Le coppie solide vanno avanti e si preparano a una vacanza di assoluto relax.

Vergine – Avete bisogno di fare un viaggio lontano dal luogo cui vivete. Vi piacerebbe visitare America o Asia? Questi sono i desideri che potreste avere in questo momento. Provate a realizzare seriamente un progetto di questo tipo.

Previsioni di lunedì 5 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata di lunedì davvero interessante. Potrebbero arrivare quelle risposte che aspettavate da molto. Dovete ancora superare qualche problema, ma avete deciso di reagire e di fare qualcosa per riemergere.

Molti di voi stanno spendendo un bel po’ di soldi per dei progetti, ad esempio per migliorare casa o per rinnovare l'ufficio.

Scorpione – In questo lunedì potrebbero esserci discussioni non positive per la vostra salute. Per risolvere delle questioni personali o legali, dovete prendere delle decisioni, magari realizzare un nuovo programma di vita. L'amore è in fase di passaggio, però non promette nulla di buono.

Dal prossimo mese tutto si riprenderà e ci saranno più possibilità, soprattutto sul lavoro.

Sagittario – Siete amanti degli spazi aperti e della libertà. Gli ostacoli imposti dal destino vi assillano, ci sono ritardi e rallentamenti che riguardano sia il lavoro che il lato personale. Si consiglia di mettere tutto in blocco e partire per una vacanza rilassante.

Capricorno – Siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, magari un contratto. Questa è un'estate di conferme, potreste ricevere una bella notizia. La giornata di lunedì parte un po' sottotono, magari avete qualche problema fisico. Dovete recuperare un po' di serenità e di amore.

Acquario – Momento di riflessione. Alcune scelte fatte in passato non sono più modificabili. Sono in atto cambiamenti che pesano molto nella vostra vita. Magari state pensando a un trasferimento o a un cambio di lavoro. Alcuni devono ridimensionare le spese. È il momento di essere più attenti negli sprechi.

Pesci – In amore spesso siete contrastanti e nel lavoro non riuscite a ottenere molto. È tempo di fare una piccola vacanza rilassante. State attenti al portafoglio, non è il momento di investire. Anzi è il momento di recuperare soldi se volete portare avanti un progetto.