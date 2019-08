Le previsioni astrali della seconda settimana di agosto (dal 12 al 18) si prevedono altamente interessanti per i nati sotto i segni di fuoco, in special modo per Leone e Ariete. I primi saranno favoriti nelle relazioni sentimentali-amorose, i secondi invece avranno grandi soddisfazioni nella sfera lavorativo professionale.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): le preoccupazioni per il vostro rapporto di coppia saranno solamente un lontano ricordo.

Il vostro partner vi ama profondamente e ha capito che non può fare a meno di voi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): si prospetta per voi una bella settimana. Importanti progetti di lavoro andranno in porto con grande successo e per la soddisfazione del vostro capo che vi proporrà un avanzamento di carriera.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): imparate a vivere la vita in maniera più leggera. Alle volte non prendersi troppo sul serio è un grande pregio.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): dubbi e incertezze avranno la meglio su di voi. Concedetevi molto riposo e riflessione prima di prendere decisioni affrettate.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): i sentimenti talvolta, per quanto autentici, sinceri e forti, possono anche ferire. L'importante è non abbattersi e dare sempre una seconda possibilità al prossimo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): troppi problemi vi affliggono. Fate attenzione alle spese folli che potrebbero rischiare di ridurvi sul lastrico. Siate parsimoniosi e moderati nel saper gestire le vostre risorse economiche.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ottimi sette giorni per voi. Riuscirete ad ottenere buoni risultati in tutto ciò che farete: dal lavoro agli affari, dalle attività ludiche all'amore.

Sarà una settimana super.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): dosate bene le parole e, nonostante il nervosismo, fate attenzione a non ferire una persona a voi molto cara che - purtroppo - ha commesso un piccolo errore.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): soprattutto nella sfera personale e sentimentale, affrontate con positività e ottimismo le avventure che il vostro partner vi proporrà, altrimenti rischierete di deludere la persona amata.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): nella seconda settimana di agosto, imparate ad essere meno tesi e ansiosi nell'affrontare le vicissitudini della vita.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): gli astri e le stelle saranno dalla vostra parte. Allegria, spensieratezza, relax e benessere saranno le parole chiave.

Toro (21 aprile – 20 maggio): vi attende una settimana decisamente migliore rispetto a quelle appena trascorse.

Un invito a cena inatteso vi metterà di buon umore nel week-end.