Nel corso della settimana che va da lunedì 2 e domenica 8 settembre la situazione astrale non cambierà drasticamente, dal momento che molti pianeti e satelliti permarranno nella posizione della settimana scorsa. Marte, Mercurio e Venere stazionano ancora nel segno della Vergine, mentre Nettuno permarrà nella costellazione dei Pesci. Giove in Sagittario, Urano in Toro. L'unica sarà la Luna, che si sposterà nella costellazione del Capricorno, aggiungendosi a Plutone e Saturno.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete molto lavoro questa settimana, e le cose potrebbero andare bene su questo ambito. Però ci saranno delle situazioni particolari in cui dovrete fare appello a tutto il vostro autocontrollo per non risultare polemici. Serate all'insegna della ricerca di tranquillità.

Toro: tanta voglia di lavorare. Sarete energici e pieni di aspettative sul fronte professionale e non disdegnerete di aiutare qualche collega, se necessario, quindi non sarete competitivi in modo negativo.

Determinati anche in ambito sentimentale, non lascerete da parte la vostra dolce metà.

Gemelli: probabilmente non vi sentirete al massimo della forma, ma soltanto gli inizi della settimana saranno proficui per le finanze e gli affari. Fortunatamente le amicizie, soprattutto nel mezzo della settimana, saranno un valido aiuto nel superare il nervosismo.

Cancro: questa settimana l'amore vi darà qualche spinta per un dialogo o qualsiasi altra cosa che vi faccia uscire dalla situazione tesa della settimana precedente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

La tranquillità nell'esprimersi sarà alla base di buona riuscita di una riappacificazione. Lavoro stabile, dovrete sviluppare meglio le vostre idee.

Leone: accelerata. Svilupperete una capacità di risoluzione di problemi lavorativi invidiabile, tanto che acquisterete autostima e stima da parte di amici e colleghi. Una rimonta nelle finanze si verificherà nel mezzo della settimana, amore in rialzo nel weekend.

Vergine: gli incarichi lavorativi e gli affari saranno i favoriti di questa settimana, ed anche le amicizie saranno prese più in considerazione rispetto a prima, soprattutto nelle serate. Qualche screzio in amore vi varrà nuovamente momenti di tensione che sarà difficile allentare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non ci saranno risvolti positivi né negativi sul fronte lavorativo, quindi di contro ci saranno molteplici occasioni per la riflessione, per la cura personale soprattutto mentale e perché no, anche per qualche toccata e via in qualche città d'arte prima dell'autunno.

Chiarimenti in amore.

Scorpione: bene l'amore, ma starete alla larga dalle persone per un po' a causa della diffidenza che qualcuno di caro vi procurerà. Dedicandovi al lavoro, potreste trovare la prima parte della settimana senza troppi scossoni, mentre per la seconda sarà necessario più “olio di gomito”.

Sagittario: poche forze. La stanchezza vi darà dei chiari segnali che dovrete assolutamente cogliere, altrimenti finirete per innervosirvi ulteriormente.

Questa situazione estrema potrebbe mettere in pericolo anche le relazioni interpersonali, dunque prestate la massima attenzione.

Capricorno: tanta intesa all'interno della coppia e serenità all'interno della famiglia. Sul fronte sentimentale per voi questa settimana sarà al top, mentre accantonerete per un po' le questioni lavorative per poi riprenderle in mano nel weekend ancora più determinati e creativi.

Acquario: gli hobby saranno al centro di questa settimana, perché avrete molta più facilità nel dedicarvi a ciò che vi piace piuttosto che alle faccende più faticose. Ottimi i rapporti d'amore e di amicizia, questi ultimi saranno i favoriti.

Pesci: chiusi a riccio. Non avrete voglia di intrattenere relazioni con secondi, piuttosto preferirete svolgere il vostro lavoro in solitaria e trascorrere le vostre serate con i vostri film e serie preferite. Forse si aprirà qualche spiraglio nel fine settimana, con qualche amico stretto o con il partner.