L'ultimo mese dell'estate è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno della Bilancia nel periodo compreso tra 1° e il 31 agosto 2019. Di seguito, l'Oroscopo, gli astri e le stelle con amore, salute e il lavoro per il settimo segno zodiacale. Nell'ultimo periodo, i nati sotto il segno della Bilancia hanno vissuto un momento sottotono. Non sono mancati nervosismi anche a causa della dissonanza di diversi pianeti, tra cui saturno.

In campo sentimentale non è stato semplice affrontare il partner ed in molti hanno dovuto fare ricorso alla propria pazienza. Nel lavoro, alcune situazioni sono state sistemate, ma chi cercava una conferma, non ha ricevuto alcuna risposta. A livello salutare, con la conclusione del mese, avete vissuto un lieve momento di ripresa, che vi ha consentito di fare riflessioni importanti in vista del futuro.

Nel mese di agosto, chi ha avuto delle problematiche da affrontare cercherà di farsi forza soprattutto nelle prime due settimane, che saranno le migliori del periodo. L'agitazione potrà essere superata e grazie ad una buona volontà sarà possibile recuperare anche il buon umore. Un periodo in cui prestare attenzione a livello salutare sarà la parte centrale del mese. Favorevoli le stelle che riguardano il lato amoroso, sarà possibile vivere delle buone emozioni, grazie anche al transito di mercurio.

Nel lavoro, potrete fare grandi progetti, nonostante il periodo richieda una vacanza. Leggiamo dettagliatamente le stelle che riguardano il lavoro e l'amore dei nati bilancia per il periodo di agosto 2019.

Oroscopo agosto 2019: sentimenti e lavoro per la bilancia

A livello sentimentale, la bilancia vivrà un momento di recupero. Sarà possibile vivere delle belle emozioni e saranno favorite anche le coppie nate da poco tempo.

Se ci sono stati dei momenti di incertezza, a partire dalla seconda settimana del mese di agosto, riuscirete a superare i contrasti interni, ma anche con il partner. La situazione migliorerà ulteriormente nel prossimo mese, quando Venere sarà dalla vostra parte insieme a mercurio.

Nel lavoro, riuscire ad equilibrare le diverse situazioni per far sì che i vostri sforzi possano portare a qualcosa di soddisfacente per voi.

Le stelle favoriscono anche dei cambiamenti, come la vendita di un'attività, in questo modo potrete rientrare già di alcune spese, non fate però investimenti azzardati. Il mese di settembre sarà un periodo importante per portare avanti progetti, soprattutto quelli a lunga scadenza. Non mancheranno delle occasioni da cogliere al volo per evitare successivamente dei periodi di difficoltà.