L'Oroscopo del weekend di compreso fra venerdì 16 e domenica 18 agosto vede lo spostamento della Luna dal cielo astrologico dell'Acquario in quello dei Pesci. I sentimenti prendono il volo e diventano più romantici anche per Cancro, Scorpione, Capricorno e Toro nelle giornate di sabato e domenica.

Le previsioni astrali gettano così un fascio di luce luminosa sulla sensibilità di ciascun segno zodiacale, alle prese con le faccende d'amore.

Luna in Pesci nell'oroscopo del weekend

Ariete: scacciate via questa noia che non vi fa vivere le vacanze come vorreste. Venere è in splendida posizione e prometterà amore, quindi che aspettate a concedervi degli svaghi e lasciarvi andare al divertimento?

Toro: premurosi e dolci, ma anche volitivi nei confronti dei sentimenti, cercherete un partner sensibile e fantasioso. Chissà che proprio in questo weekend non lo troviate, Urano promette incredibili colpi di fulmine.

Gemelli: se venerdì le emozioni prenderanno il volo, nelle restanti giornate i sentimenti potrebbero incupirsi a causa della Luna in posizione di quadratura. Alcune difficoltà minacceranno la felicità amorosa, ma con l'influsso di Marte positivo saprete come fronteggiare a questi imprevisti.

Cancro: i sentimenti che provate sono profondi e adesso non ve la sentite di aprire il cuore al partner o a un confidente.

Bisogna che acquistiate fiducia nelle persone che vi stanno accanto, solo così vincerete una certa introversione che pesa nella sfera amorosa.

Leone: in questo fine settimana ricco di novità amorose, ricercherete una persona che sia splendida dal punto di vista estetico e a tratti inarrivabile. Voi Leone amate la sfida e non vi tirerete indietro, la conquista alletterà ancora una volta un istinto di predatore innato.

Vergine: una Luna in opposizione si farà sentire nelle giornate di sabato e domenica rendendovi alquanto confusi, come in bilico tra il sogno e la realtà. Attenzione a non prendere alcune iniziative che potrebbero risultare deludenti, soprattutto in ambito amoroso.

Astri e previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: coloro che dovranno ritornare al lavoro a breve saranno alquanto sovrappensiero e già proiettati in ambito lavorativo con atteggiamento funzionale.

Se invece siete ancora in vacanza, tenete a bada alcune paranoie e godetevi ancora splendidi momenti con gli amici.

Scorpione: siete alla ricerca di una risposta agli interrogativi che la mente produce seguendo le sensazioni del cuore. Molto intuitivi e sensibili, riuscirete a capire quale strada intraprendere per raggiungere la felicità.

Sagittario: le escursioni e le gite non sazieranno mai la voglia di avventura e di viaggiare, alla scoperta di nuove mete e orizzonti amorosi tutti da approfondire.

Luna in quadratura nelle ultime due giornate del weekend cercherà di mettere i bastoni tra le ruote, proponendo maggiore relax.

Capricorno: composti e silenziosi, fuggirete dal divertimento per rinchiudervi in un silenzio che sprigiona delle riflessioni interiori. Siete troppo seri e questo malumore non si addice a un weekend tutto da vivere in allegria.

Acquario: Luna ancora nel segno nella giornata di venerdì provocherà qualche attrito in amore, poiché cercherete a tutti i costi di seguire un istinto libero e indipendente. Nel fine settimana questa sensazione si attenuerà e potrete approfondire l'amore in modo più romantico.

Pesci: sabato la Luna entrerà nel vostro cielo astrologico e nuovi sentimenti salteranno fuori in maniera imprevedibile. Avete cercato di nascondere le emozioni, ma un astro d'argento introspettivo destabilizza un'ostentazione di una sicurezza fasulla.