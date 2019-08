L'Oroscopo di domani sabato 3 agosto 2019 è pronto a 'sfornare' una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è la giornata d'inizio weekend, forse la più importante dell'intera settimana: curiosi di mettere in luce quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto della classifica, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento.

Tra i sei, solo tre i simboli preventivati con massima positività: il Toro, l'Ariete e la Vergine. Il primo tra gli appena citati sarà assolutamente super-favorito in amore, mentre i restanti due avranno a corredo del segno cinque ottime stelline. Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali del 3 agosto, gli amici nativi del Leone, in questo caso preventivati in periodo da 'ko'.

Andiamo pure ad approfondire il responso delle stelle iniziando a decantare, uno ad uno, i simboli astrali compresi nella prima sestina, ovviamente subito dopo aver dato luce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane posta a seguire.

Classifica stelline 3 agosto 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 3 agosto, dunque appena svelata, ha già stilato la scala di valori in termini di positività e negatività relativamente a questo sabato.

Pertanto, come giusto che sia, il sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo, soprattutto perché in mezzo c'è la partenza di un nuovo weekend, è fondamentale per organizzare, programmare o valutare qualsiasi cosa riguardante la quotidianità. In questo caso l'Astrologia ci mostra in primo piano il segno del Toro, mentre per gli altri segni ovviamente consigliamo di andare subito a scoprire la relativa tabella.

Allora, a seguire il resoconto giornaliero per i simboli zodiacali compresi dall'Ariete alla Vergine:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★: Leone.

Oroscopo sabato 3 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà molto bene questa parte della settimana con un sabato in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza aver fretta di concludere, forse in questo weekend porterete a casa un’ottima soddisfazione.

Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, tutto molto bene. Il vostro partner sarà davvero premuroso verso di voi, felice di avervi al suo fianco, e voi non potrete che esserne orgogliosi di tutto questo affetto. Pronti a ricambiare con il cuore? Approfittate del buon momento per mettere in chiaro qualche diversità di veduta: le stelle favoriranno il buon dialogo ed eventuali soluzioni.

Single, giornata ricca di occasioni fortunate, ma gli incontri più interessanti potrebbero avvenire durante l'uscita con amici. Cercate quindi di essere pronti a ricevere qualche invito e se proprio non arriva proponetelo pure voi. Nel lavoro invece, una buona occasione sarà dietro l'angolo e si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico: preparatevi a farci un pensierino.

Toro 'top del giorno' - Giornata da mettere in preventivo davvero come 'alla grande!'. Il periodo, valutato dall'Astrologia quotidiana con il massimo della positività, vedrà il comparto della vita legato ai sentimenti in prima linea. In amore perciò, ci saranno ottime possibilità affinché i vostri programmi si avverino. Per questa giornata, la Luna nel segno della Vergine parlerà direttamente al vostro cuore, invogliandovi a fare alcune scelte invece di altre. In coppia un feeling sincero e passionale sarà evidente, fuori da ogni logica aspettativa: godetevi a pieno tutta questa fortuna e non pensate a nulla... Single, sembra che abbiate imparato come fare per sedurre qualcuno, finalmente! Soprattutto c'è da dire che ultimamente qualunque cosa voi facciate vi renderete semplicemente irresistibili agli occhi di chi interessa. Nel lavoro intanto, ottima giornata soprattutto perché potrebbe arrivare una positiva ventata di rinnovamento. Diciamo pure che, senz'altro, il periodo sarà utile per realizzare quei progetti che vi stanno a cuore.

Gemelli - Partirà bene questa parte della settimana con un sabato abbastanza in linea con quanto atteso. Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care, evitando però di strafare: tenete bene a mente, comunque, che sarete in giornata a quattro stelle, ok? In amore, il periodo sarà piuttosto confusionario anche se abbastanza positivo. Tutto sommato non vi dispiacerà perché l'imprevisto e l'imprevedibile a volte sono piccanti ingredienti in grado di rigenerare un rapporto in panne. Consiglio del giorno: in coppia non ignorate le sensazioni che arrivano dall'intuito: se qualche cosa non vi convince, indagate a fondo... Single, il vostro entusiasmo e lo spirito d’iniziativa non conosceranno limiti: sarete un fermento continuo di inventiva e simpatia che vi daranno sicuramente belle soddisfazioni. Nel lavoro infine, non dovete ingigantire i problemi perché a tutto c'è una soluzione, sappiatelo. Occorrerà solamente darsi da fare ancora per un po', poi però alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni.

Astrologia sabato 3 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo giorno in calendario coincidente con quello di sabato, per la stragrande maggioranza di voi Cancro non sarà troppo difficile da affrontare, anzi. Troverete sul vostro cammino discrete possibilità di migliorare sia le condizioni relative al rapporto sentimentale che quello inerente la vostra attività. Le previsioni di sabato annunciano a voi nativi maggiori probabilità di riuscita nelle questioni che interessano soprattutto a metà/fine pomeriggio. Intanto, per ciò che concerne l'amore, non avrete troppo da lamentarvi nel frangente. I rapporti sentimentali potrebbero andare di gran lunga meglio se solo provaste, almeno per una volta, ad essere meno impulsivi e più aperti verso chi amate. Single, se siete in cerca dell'anima gemella guardatevi intorno, magari è proprio accanto a voi e non la vedete. In generale, la giornata si aprirà molto bene perché gli astri porteranno novità che vi riguardano e che sembrano essere determinanti per il vostro successo. Nel lavoro, quasi tutto nella norma: qualcuno si aspetterà molto da voi. Perché non provare a prendere l’iniziativa oppure a rimettervi in gioco?

Leone - Si presume non possa essere un gran giorno per voi del Leone, valutato decisamente con i toni neri dei periodi da 'ko'. Quasi certamente (purtroppo per voi!) non inizierete la giornata proprio col piede giusto, poi però vi riprenderete abbastanza nel finale. In amore, vista la situazione poco promettente gli astri invitano a tenere un atteggiamento premuroso. Diciamo che questo è il momento buono per mettere in pratica soluzioni drastiche capaci di risolvere quel problema annoso che sapete bene: in campo affettivo pertanto tagliate pure eventuali 'rami secchi', senza pensarci due volte, ok? Il consiglio è quello di darsi da fare per risolvere alla radice le situazioni che più vi toccano da vicino, tralasciando il resto. Single, vi attende una giornata abbastanza incerta. Più di qualcuno di voi si sentirà confuso, combattuto tra la voglia di nuovi e stimolanti incontri e il desiderio di pace e quotidianità. Le stelle senza dubbio consigliano di dare ascolto alla seconda ipotesi (almeno per il momento!), quindi largo al relax e alla serenità interiore. Nel lavoro invece, qualche chance in più sarà da mettere in conto. Se avete in corso situazioni impegnative da risolvere, calma, ragionateci sopra insieme a qualche buon collega fidato.

Vergine - Partirà benissimo questo vostro sabato di fine settimana appena iniziata, sotto molti punti di vista. In primis svettano due fattori: la passione e il denaro. Vi attendono soprattutto una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta. L'oroscopo di domani 3 agosto consiglia in amore, visto l'ottimo cielo a disposizione, di dare un colpo di mano ad eventuali situazioni in bilico. Specialmente per quanti di voi vivono una situazione di coppia ben assestata, la presenza di momenti magici da vivere insieme sarà davvero un toccasana irrinunciabile. Soprattutto l'accordo con il partner sarà perfetto: sfruttatelo per iniziare qualcosa per il medio-lungo termine. Single, le cose inizieranno a prendere la piega che volete: in molti forse avete già intuito che la strada sembra stia diventando meno tortuosa. Diciamo che non avrete problemi a trasformare i sogni in realtà, anche perché le stelle indicano che sicuramente sarà così. Nel lavoro, giornata da trascorrere serenamente occupandovi delle piccole cose di ogni giorno. È bene riflettere prima di prendere eventuali decisioni, ok?

