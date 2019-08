L'Oroscopo del weekend punta un riflettore sull'accumulo planetario in Leone, dove sono presenti Venere, Marte e Sole. Un vero mix esplosivo e ricco di dinamismo, che garantisce amore e grande forza vitale. Di questa energia positiva ne beneficeranno anche Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete, mantenendo alto il piacere che nessuna avversità potrà scalfire. Di seguito le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: puntate tutto sul sestile Giove-Venere che procurerà successo in amore. Seguendo un istinto edonistico, assumerete un atteggiamento seduttivo, attraendo gli altri come un calamita. Attenzione a non eccedere molto in tavola.

Toro: Luna cercherà in questo fine settimana di indirizzare l'emotività verso una nuova sensibilità quotidiana, ma Urano romperà le "uova nel paniere" e cercherà nuove vie per far sfociare queste emozioni in modo molto trasgressivo.

Gemelli: se sarete in coppia, potrete lasciarvi andare a un amore che solo Venere e Marte sapranno garantire. I Gemelli single invece troveranno il coraggio di dichiarare ciò che provano alla persona amata, proprio perché spinti da una forza invisibile e dinamica, che li porterà al successo amoroso.

Cancro: riuscirete a comunicare le vostre sensazioni e a leggere il pensiero di chi vi sta vicino, adattandovi con onestà e sincerità al modo di pensare di amici e parenti, proprio perché più consapevoli e maggiormente razionali nei confronti dei sentimenti, con Mercurio nel segno.

Leone: il sovraffollamento planetario presente nella vostra casa procurerà amore, forza vitale e grande dinamismo. Cercate di utilizzare al meglio queste energie positive e riuscirete a concretizzare i sogni e attuare le aspettative. Luna nel weekend si sposterà in Vergine ma non è detto che non sarete più sensibili agli affetti.

Vergine: sabato e domenica una Luna nel segno plagerà gli affetti in modo rigido.

Sarà un astro d'argento ansioso, che vi farà schivare le emozioni, forse per modestia o per prudenza. Non siate troppo pignoli in questo weekend e lasciatevi andare alle sensazioni amorose.

Previsioni astrali

Bilancia: la passione fisica che sprigionerà Marte verrà smorzata da Venere che renderà l'amore più profondo. Anche con gli amici i rapporti diventeranno piacevoli in questo fine settimana tutto da dedicare agli affetti.

Scorpione: la stessa disciplina che investite nel lavoro la concentrerete in modo pratico nell'amore, ma il risultato sarà un modo di lasciarsi andare ai sentimenti troppo timido e severo nei confronti delle emozioni. Luna in Vergine per questo weekend, lambirà anche voi con i suoi effetti troppo rigorosi, quindi cercate maggiori stimoli amorosi per superare questa barriera emotiva.

Sagittario: continua il trigono favorevole di Giove e Venere, che aumenta l'edonismo sia culinario che sentimentale.

In questo fine settimana quindi lasciatevi andare al piacere, inteso sia per il buon cibo che scaturito dalla persona amata. Attenzione a una Luna in quadratura che nella giornata di sabato creerà qualche tensione emotiva.

Capricorno: se Luna nella giornata di venerdì porrà un interrogativo sul vostro modo di amare troppo severo e razionale, nella restante parte del weekend l'astro d'argento passerà in posizione favorevole, garantendovi un modo di amare più emotivo, poiché derivante da una maggiore sicurezza in voi stessi.

Acquario: un'interferenza tra sentimenti e ragione verrà provocata dall'aspetto planetario di Mercurio e Luna che striderà un po' e vi inviterà a non razionalizzare troppo i sentimenti. Alcuni potranno criticare il vostro modo di amare, ma alla fine sarete voi a decidere il da farsi.

Pesci: una Luna in opposizione, nelle giornate di sabato e domenica, provocherà un'eccessiva insicurezza e incrociando le sue energie languide con Nettuno sprigionerà un mondo troppo ricco di immaginazione, quindi nocivo perché potreste ritrovarvi delusi dalla realtà.