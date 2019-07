L'Oroscopo settimanale approfondisce i passaggi planetari, elargendo dei consigli utili per migliorare la sfera lavorativa e cogliere al volo le occasioni amorose. Una nuova consapevolezza amorosa viene garantita dalla presenza di Venere in Leone, che diffonde una carica sensuale fuori dal comune. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna in sestile ad inizio settimana vi garantirà una certa emotività tutta da investire nella sfera amorosa.

I vostri sentimenti saranno rafforzati dal passaggio di Venere in Leone già da lunedì, quindi in posizione di trigono favorevole per gli affetti. Saturno vi consiglierà maggiore impegno nel lavoro.

Toro: Urano incrocerà i suoi influssi rivoluzionari con Venere, ma in quadratura, provocando degli squilibri affettivi che potrebbero ripercuotersi sulla tranquillità di coppia. Una certa instabilità lambirà anche il settore lavorativo, ma potrete contare su Mercurio che dal Cancro vi aprirà a un chiarimento verbale.

Gemelli: ad inizio settimana un influsso venusiano vi beneficerà e intreccerà i suoi effetti con una Luna molto affettuosa, presente nel vostro cielo nella giornata di lunedì. Accattivanti e sensibili, potrete puntare sulla vostra simpatia e ottenere successo sia in amore che in ambito lavorativo.

Cancro: Venere è passata nel domicilio del Leone ma vi lascerà come insegnamento l'arte di amare in modo più sereno e consapevole.

Potrete contare sempre su Mercurio che vi aprirà a un dialogo costruttivo. Martedì e mercoledì Luna sarà presente nella vostra casa astrologica e renderà gli affetti più sensibili.

Leone: con Venere nel segno già da martedì, l'amore prenderà il volo e idealizzerete l'essere amati, divenendo molto sensuali. In ambito lavorativo, alcuni legami affettivi potrebbero procurarvi guadagni, se riuscirete a sfruttare l'occasione giusta.

Vergine: la vostra settimana inizierà in modo apatico e in ambito lavorativo fuggirete dalla lotta e cercherete di non rispondere ad alcune responsabilità che vi toccherà soprassedere. In amore cercate di contenere un'eccessiva gelosia. Il fine settimana sarà più favorevole per i sentimenti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra settimana inizierà in maniera più serena dal momento che Venere assumerà una posizione favorevole per i vostri affetti.

La carica sensuale sarà al massimo e di sicuro sarete ricambiati, dato che il partner non potrà resistere al vostro fascino. Saranno previsti successi in campo professionale, se utilizzerete la diplomazia.

Scorpione: la posizione di quadratura di una Luna molto mondana a inizio settimana, vi farà ricercare il piacere fisico, rendendo il vostro modo di amare sregolato. Martedì e mercoledì potrete contare sull'aiuto di una Luna sensibile che filtrerà le vostre pulsioni amorose in maniera più equilibrata.

Buone notizie sono previste in ambito lavorativo.

Sagittario: amabili e cortesi, potrete contare su un trigono favorevole di Venere e Giove fortunato sia per gli affari che per la sfera sentimentale. In campo professionale, raggiungerete i vostri obiettivi con il minimo sforzo e in amore sarete più comprensivi.

Capricorno: la posizione di Venere in Leone vi sorprenderà, dovrete scegliere se lasciare campo libero alle paure e alle insicurezze o osare in amore, assumendovi le vostre responsabilità. Allontanate alcune proiezioni inconsce che tenderanno a sminuirvi in campo lavorativo e puntate maggiormente sulle vostre capacità.

Acquario: l'astro venusiano, in opposizione nella giornata di lunedì, potrebbe procurare delle noie sentimentali o rendere il vostro modo di amare troppo possessivo. In compenso, potrete contare su una Luna favorevole che vi renderà più sensibili e sereni.

Pesci: la vostra settimana inizierà in maniera molto 'sognante' e non riuscirete a prendere decisioni sensate, quindi rimandate le scelte importanti a tempi migliori. A metà settimana potrete contare su una forte intuizione che vi provocherà fortuna, sia in amore che sul lavoro.