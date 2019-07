Le previsioni degli astri di venerdì 2 agosto prevedono un po' di stanchezza per il Capricorno, mentre l'Acquario sarà particolarmente creativo. Progetti difficili da realizzare per il Cancro, mentre Sagittario dovrà fare i conti con alcuni problemi in amore.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale dovranno prendere una posizione. Infatti sarà importante capire se è il caso di portare avanti una relazione che ormai non va più bene.

Anche sul lavoro le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Riflettete bene prima di prendere una decisione definitiva.

Toro: avete dovuto affrontare alcuni cambiamenti nella vostra vita, e adesso potreste essere alla ricerca di maggiori certezze. A livello lavorativo state valutando nuove opportunità che comunque, al momento, non vi permettono di ottenere la tranquillità di cui avete bisogno.

Gemelli: l'Oroscopo di venerdì 2 agosto vedrà i nati sotto il vostro segno zodiacale in una condizione astrologica molto particolare. Nel lavoro potreste ottenere buoni risultati, e soprattutto chi ha un'attività in proprio potrà concludere un buon affare.

Cancro: per il vostro futuro avete grandi progetti, ma in molti non riescono a comprendere le vostre intenzioni. Purtroppo tendete a chiudervi in voi stessi in certe situazioni, ma non dovete rinunciare ai vostri sogni solo perché chi vi sta intorno non vi capisce.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Allontanatevi da chi vi mette di cattivo umore.

Leone: gli astri sul vostro segno vi regaleranno delle grandi opportunità e forti emozioni da vivere. Cercate di essere più socievoli con chi vi sta intorno e di mostrarvi meno prevenuti. Se guardate al futuro con ottimismo, potrete riuscire ad ottenere grandi risultati.

Vergine: attenzione agli imprevisti di tipo economico nella giornata di venerdì 2 agosto.

Dovrete tenere sotto controllo le spese per evitare di incappare in brutti imprevisti. Chi desidera fare progetti per il futuro, troverà il modo di superare le difficoltà.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: periodo un po' sottotono per voi: vi sentite particolarmente agitati a causa di alcuni imprevisti che non vi sareste assolutamente aspettati. Qualche affinità sentimentale potrebbe nascere in questo periodo, specialmente con persone del segno della Vergine e del Cancro.

Scorpione: è in arrivo un graduale recupero per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Finalmente potrete concedervi un periodo di relax e lasciarvi alle spalle tutto lo stress degli scorsi mesi. Per chi ha chiuso una relazione da tempo, è il momento di riaprire le porte del cuore.

Sagittario: Giove nel vostro segno in questo venerdì 2 agosto vi aiuterà a sistemare alcune problematiche della vostra vita sentimentale.

Qualcuno potrebbe avere dei sospetti sul partner riguardo un possibile tradimento: cercate di chiarire il più presto possibile questa situazione che vi sta arrecando delle sofferenze interiori.

Capricorno: nell'ultimo periodo vi state impegnando parecchio per portare avanti dei progetti molto importanti. Potreste iniziare ad avvertire un po' di stanchezza per questa situazione, ma adesso non è il momento di fermarsi.

Acquario: state vivendo una fase molto creativa della vostra vita, in cui potrete ottenere dei grandi successi grazie alle vostre intuizioni. Fare dei programmi vi aiuterà parecchio a mantenere una certa stabilità. L'importante è che manteniate comunque i piedi per terra.

Pesci: venerdì 2 agosto qualcuno potrebbe venire da voi alla ricerca di consigli. In questo periodo dovrete fare delle scelte che avranno una certa influenza anche sugli altri. In ambito professionale potrete farvi avanti se avrete delle richieste da fare.